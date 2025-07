Wir beginnen die Coverage der Heidelberger Druckmaschinen AG mit einer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 2,60, was einem Aufwärtspotenzial von 73,6% entspricht. Heidelberg, einst weltweit ein Synonym für Druckmaschinen, befindet sich inmitten eines tiefgreifenden strategischen Wandels - von einem traditionellen Industrieunternehmen zu einem ausgewogenen digitalen und serviceorientierten Technologieanbieter. Das Unternehmen ist heute in attraktiven Endmärkten wie dem Verpackungs- und Etikettendruck tätig und bietet zunehmend Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen an. Nach Jahren der Restrukturierung hat Heidelberg sein Portfolio neu ausgerichtet, seine Kostenbasis optimiert und die Bilanz entschuldet - und damit die Grundlage für profitables Wachstum gelegt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag





