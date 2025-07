Die HelloFresh Aktie hat in den letzten Handelstagen ein klares Verkaufssignal geliefert. Mit einem Tagesverlust von über neun Prozent am gestrigen Mittwoch fiel der XETRA-Schlusskurs auf 7,756 Euro - nahe am Tagestief. Noch im Mai konnte der Aktienkurs von HelloFresh mit einem Anstieg über die 200-Tage-Linie positive Akzente setzen. Davon ist ...

