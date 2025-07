Frankfurt (ots) -Christine Lagarde zählt zu den Top-Persönlichkeiten des internationalen Gipfels / Hessens Ministerpräsident Boris Rhein übernimmt die Schirmherrschaft / Fünf Veranstaltungen am 22. und 23. Oktober 2025 in drei LocationsEs ist der große Zukunftsgipfel der Finanz- und Realwirtschaft in der Main-Metropole: Die WEIMER MEDIA GROUP (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829089/923946a57c.html?testmail=yes) veranstaltet am 22. und 23. Oktober 2025 mit dem FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829170/cc54d4ffa6.html?testmail=yes) ein bedeutendes Event für finanz- und zukunftsorientierte Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Unter der Schirmherrschaft des Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein erleben die Gäste fünf Events an zwei Tagen im Städel Museum, Kap Europa und Gibson Club. Formate des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT sind die Frankfurt Finance & Future Convention, der Mittelstandspreis der Medien, die IPO Night sowie die Marken Gala 2.0 und Krypto-Party. Der Nachrichtensender ntv begleitet die zweitägige Veranstaltung als Medienpartner."Unsere erfolgreiche Veranstaltung im letzten Jahr ist für uns Ansporn genug, auch 2025 zwei hochspannende Kongresstage im Herzen der Stadt Frankfurt zu organisieren", sagt Christiane Goetz-Weimer, Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP. "Die deutsche Wirtschaft braucht einen starken Finanzplatz und genau da wollen wir die wichtigsten Themen, die für die Zukunft unseres Landes wichtig sind, mit führenden Köpfen diskutieren und Lösungen anbieten. Die Teilnehmer erhalten beim Summit einen hohen Nutzwert sowie ein starkes Netzwerk."Der Schirmherr und Hessische Ministerpräsident Boris Rhein wird den ersten Tag der Convention am 22. Oktober 2025, der sehr stark im Zeichen des Themas Finanzen stehen wird, mit einem Impulsvortrag eröffnen. Zu den weiteren Top-Speakern an diesem Tag zählen unter anderem Commerzbank CEO Dr. Bettina Orlopp und die Vizepräsidentin der European Investment Bank, Nicola Beer. Den Schlusspunkt des ersten Kongresstages bildet der Auftritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die zum Thema "Frankfurt first! Was braucht der wichtigste EU-Finanzplatz im globalen Wettbewerb?", sprechen wird.Am Abend des ersten Tages feiert die WEIMER MEDIA GROUP bei der IPO Night gemeinsam mit der DEUTSCHEN BÖRSE vor der versammelten Hochfinanz die Kunst des Börsengangs im glanzvollen Städel Museum. Was bewegt den deutschen Aktien- und Kapitalmarkt? Welche Unternehmen haben besonders erfolgreiche Schritte auf dem Parkett gemacht? Im letzten Jahr wurden die Unternehmen Schott Pharma, Talanx und Helsing ausgezeichnet.Am zweiten Tag der Convention blicken führende Köpfe aus Wirtschaft und Politik in die Zukunft. Beim "Future Day" erfahren die Teilnehmer unter anderem, wie Innovationen schneller verfügbar werden, wie urbane Infrastrukturen neu gedacht werden können und wie E-Commerce ein Booster für den stationären Handel werden kann.Nach vielen Diskussionen auf den Bühnen im Kap Europa bildet am Abend des 23. Oktober 2025 unter dem Motto "Dine & Dance" ein feierliches Networking das Konferenz-Finale. Ab 19.30 Uhr ist der Gibson Club erstmals Schauplatz der Marken Gala 2.0, kombiniert mit der Premiere der Krypto-Party.Einen filmischen Vorgeschmack auf den FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT gibt es hier (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829297/0a8e9555eb.html?testmail=yes).Über die WEIMER MEDIA GROUP:Die WEIMER MEDIA GROUP (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829090/d4b61cdf24.html?testmail=yes) ist ein für Qualitätsjournalismus stehendes Verlagshaus. Das Medienhaus publiziert unter anderem "The European (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829101/9f3471d010.html?testmail=yes)", "Markt und Mittelstand (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829103/8ce47a8644.html?testmail=yes)", "BÖRSE am Sonntag (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829104/655bfe2b4c.html?testmail=yes)", "Business Punk (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829102/43c54d3511.html?testmail=yes)", "AnlagePunk (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829111/925e3aaeb0.html?testmail=yes)" sowie den "WirtschaftsKurier (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829112/aeab2bd4e6.html?testmail=yes)". Zur Verlagsgruppe gehört eine der größten Datenbanken in der E-Mailing-Kommunikation in Deutschland. Die WEIMER MEDIA GROUP ist außerdem Gastgeber großer Konferenzen wie dem "Ludwig-Erhard-Gipfel | Tegernsee Summit (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829091/4cf9c10e2f.html?testmail=yes)", "Frankfurt Finance & Future Summit (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829113/76739e0a06.html?testmail=yes)", der "IPO Night (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829105/fc2c8f9cf9.html?testmail=yes)" und von "DieBusinessPunk (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829106/999996104e.html?testmail=yes)". Die Gruppe produziert Bücher sowie Unternehmermagazine (CH.GOETZ-VERLAG (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829107/d8886902cd.html?testmail=yes)) und ist als Online-Publisher aktiv. 