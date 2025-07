München (ots) -- Chaotische Vorbereitungen: Der Urlaub startet mit unerwarteten Hürden.- Milan vor einer großen Entscheidung: Fußball oder Filmrolle?- Am Donnerstag, den 17. Juli 2025 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Daniel und Oksana stecken mitten in den Vorbereitungen für den Familienurlaub. Dabei kommt es zwischen den beiden zu einigen Unstimmigkeiten und Diskussionen. Können sie ihre Probleme klären, bevor der Urlaub beginnt? Außerdem: Milan steht vor einer großen Entscheidung: Er wurde für eine Filmrolle gebucht. Ausgerechnet am Drehtag steht für ihn ein entscheidendes Spiel mit seiner Fußballmannschaft an. "Oksana & Family - Alles auf Anfang" ist am 17. Juli 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ zu sehen.Für Familie Kolenitchenko geht es bald mit dem Wohnmobil in den Urlaub. Bevor es losgehen kann, muss noch einiges erledigt werden. Was eigentlich harmonisch ablaufen soll, entwickelt sich schnell zur Geduldsprobe: Während Daniel nur das Nötigste einpacken möchte, plant Oksana lieber auf Nummer sicher. Als Daniel die vollgepackten Taschen sieht, ist er fassungslos. Es kommt zu einer hitzigen Diskussion. Können die beiden ihre Differenzen klären, bevor es losgeht?Auch organisatorisch steht noch einiges an: Das Wohnmobil muss in einer anderen Stadt abgeholt werden - deshalb übernachtet die Familie zunächst in einem Hotel. Doch selbst bei kurzer Anreise läuft nicht alles rund: Die Zeit wird knapp, Oksana braucht länger als geplant, und Daniel steht unter Druck. Wird die Familie ihr Urlaubsgefährt rechtzeitig abholen können? Oder muss Daniel mit den Kindern alleine losfahren?Neben den Urlaubsvorbereitungen beschäftigt ein anderes Thema besonders Sohn Milan: Der Zehnjährige liebt Fußball - doch seit Kurzem begeistert er sich auch fürs Schauspielern. Nun wurde er für seine erste Filmrolle gebucht. Die Freude ist groß, doch unglücklicherweise liegt der Drehtermin genau auf dem Tag eines bedeutenden Fußballspiels seiner Mannschaft. Wie wird er sich entscheiden?"Oksana & Family - Alles auf Anfang" wird von Yellowstone Productions produziert. Ausstrahlung der neuen Folge am 17. Juli 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Über "Oksana & Family - Alles auf Anfang":In dem neuen TV-Format begleitet die Kamera Unternehmerin Oksana Kolenitchenko und ihre Familie beim mutigen Neustart nach dem Verkauf ihres Nachtclubs in Hollywood. Zwischen Business-Ideen, Familienchaos und einem möglichen Bühnen-Comeback erleben die Zuschauer eine emotionale Reise durch ein Leben im Wandel - nahbar, ehrlich und überraschend.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100933506