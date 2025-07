Dessau (ots) -Mit dem nahenden Schuljahresbeginn rückt für Millionen von Eltern und Kindern in Deutschland wieder die Frage nach den passenden Schulmaterialien in den Fokus. Allein im Schuljahr 2024/2025 wurden laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes mehr als 800.000 Kinder eingeschult, was den enormen Bedarf an Heften, Stiften und weiteren Materialien verdeutlicht. Doch neben Funktionalität und Preis spielt für manche Eltern auch die Umweltfreundlichkeit eine Rolle. Das Umweltzeichen Blauer Engel bietet hier eine verlässliche Orientierung, um den Schulalltag umweltfreundlicher zu gestalten und gleichzeitig Ressourcen zu schonen.Das Einmaleins für ABC-Schützen: mit umweltschonenden Produkten rechnen!Die Wahl der richtigen Schulmaterialien kann einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten. Die Auswirkungen auf die Umwelt oder auch die eigene Gesundheit sind am Produkt oft selbst nicht zu erkennen. Und da kommen Labels wie der Blaue Engel ins Spiel: Sie machen Unsichtbares sichtbar. Ob beim Recyclingpapier, bei Stiften oder anderen Schulmaterialien - der Blaue Engel zeigt, dass auf Umweltverträglichkeit geachtet wurde.Das (Schul-)Heft des Handelns in die Hand nehmenBeim Papierverbrauch in Schulen gibt es weiterhin großes Potenzial für noch mehr Umweltschutz und bewusstere Kaufentscheidungen. Darauf weist das Umweltbundesamt als zuständige Institution für Erarbeitung und Weiterentwicklung der technischen Kriterien des Blauen Engel hin.Hefte, Blöcke und Ordner, die mit dem Blauen Engel ausgezeichnet sind, bestehen zu 100 Prozent aus Altpapier. Dies schont nicht nur Wälder und damit wertvolle, klimarelevante Ressourcen. Verglichen mit der Frischfaserpapierproduktion werden bereits bei der Herstellung Wasser und Energie gespart. Zudem wird bei der Produktion auf schädliche Chemikalien wie Chlorbleiche und optische Aufheller verzichtet.Weiterhin können auch Helfer aus Recyclingkunststoff wie Ringbücher, Ordner und Ablagen mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet werden, wenn sie mindestens zu 80 Prozent Kunststoffrezyklat, das aus gewerblichen oder Haushaltsabfällen gewonnen wurde, bestehen. Dies reduziert den Bedarf von fossilen Rohstoffen wie Erdöl und fördert eine funktionierende Kreislaufwirtschaft.Der Blaue Engel: ein verlässliches Zeichen für bewusste KaufentscheidungenJanine Braumann, Mitarbeiterin im Umweltbundesamt in Fachgebiet für Ökodesign, Umweltkennzeichnung und umweltfreundliche Beschaffung, betont die Bedeutung des Blauen Engel: "Wir betrachten den gesamten Lebensweg eines Produktes und versuchen die Umweltbelastungen bei der Herstellung, in der Nutzungsphase sowie dem Recycling zu vermeiden oder zu vermindern. Der Blaue Engel ist besonders glaubwürdig, da Unternehmen durch Labortests oder auch Vor-Ort-Kontrollen nachweisen müssen, dass ihre Produkte unsere Kriterien einhalten."Weitere Informationen, Zitate und O-Töne zum Schulstart mit dem Blauen Engel:https://ots.de/yrX7BvInformationen zum Umweltzeichen Blauer EngelDer Blaue Engel ist seit über 45 Jahren das Umweltzeichen der Bundesregierung und die Orientierung beim nachhaltigen Einkauf. Unabhängig und glaubwürdig setzt er anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Der Blaue Engel garantiert, dass mit ihm ausgezeichnete Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Dabei ist bei der Beurteilung stets der gesamte Lebensweg zu betrachten. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die mit dem Blauen Engel gekennzeichnete Produkte und Dienstleistungen erfüllen müssen. Um dabei die technische Entwicklung widerzuspiegeln, überprüft das Umweltbundesamt alle drei bis vier Jahre die Kriterien. Auf diese Weise werden Unternehmen gefordert, ihre Produkte immer umweltfreundlicher zu gestalten. Mehr Informationen und zertifizierte Produkte finden Sie unter: www.blauer-engel.de oder auf unseren Social-Media-Accounts bei Instagram (@blauerengel_umweltzeichen), Facebook (@blauerengel) und LinkedIn (@blauer-engel).Pressekontakt:RedaktionZum goldenen HirschenSchlesische Str. 2610997 BerlinTel: +49 30 61 00 20E-Mail: engel@hirschen.deOriginal-Content von: Blauer Engel. Das Umweltzeichen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80054/6078444