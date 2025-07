NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen mit einem Kursziel von 15,10 Euro auf "Buy" belassen. Die skandinavische Bank habe mit ihrem Nettogewinn die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Alexander Demetriou am Donnerstag. Die Nettozinserträge seien etwas geringer als erwartet ausgefallen, während Gebühren und bereinigte Kosten den Erwartungen entsprochen hätten. Die Jahresziele seien bestätigt worden./rob/ck/ag



