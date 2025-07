DJ MÄRKTE EUROPA/DAX fest - Berichtssaison liefert Impulse

DOW JONES--Nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag sind die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag im Plus gestartet. Der DAX legt um 1,1 Prozent auf 24.265 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 handelt 1 Prozent im Plus. Für Volatilität sorgte am Vortag einmal mehr US-Präsident Donald Trump mit Berichten über Aussagen zu Fed-Chef Jerome Powell. Beruhigend auf die Märkte wirkte dann ein Dementi von Trump. Er bestritt, dass er sich zu Entlassungsplänen von US-Notenbankchef Jerome Powell geäußert habe. Damit kann sich das mit den US-Erzeugerpreisen verbesserte Zinsumfeld nun doch am Aktienmarkt in Europa durchsetzen. Zudem hatte Trump von Fortschritten bei den Zollverhandlungen mit der EU gesprochen.

Im Blick steht weiterhin die Berichtssaison, die einige positive Überraschungen parat hält, nachdem sie am Vortag eher enttäuscht hat. In den USA werden am Nachmittag neue Daten zu den Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht. Daneben steht der Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia im Vordergrund, der so genannte Philly Fed.

Gerresheimer steht momentan nicht zum Verkauf

Die Aktie von Gerresheimer verliert gegen den Trend 3 Prozent. Den Grund liefert die Aussage am Vorabend, wonach sich das Unternehmen nicht mehr von einem Private Equity Investor übernehmen lassen wolle. Damit entweicht zunächst sämtliche noch vorhandene Übernahmefantasie aus dem Wert. Die jüngst veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal machten deutlich, dass die Marge unter Druck steht. Das Unternehmen will nun auf einem Kapitalmarkttag am 15. Oktober 2025 ein Strategie-Update geben. Mittelfristig erwartet das Unternehmen unverändert ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 9 Prozent und eine organische EBITDA-Marge auf bereinigter Basis von 23 bis 25 Prozent. Wer an die Story glaubt, für den könnte ein Rücksetzer eine Kaufgelegenheit bieten.

Geschäftszahlen gibt es unter anderem aus der Schweiz. Dort hat der Industriekonzern ABB (+7%) im zweiten Quartal so viele Aufträge wie noch nie verzeichnet und sieht sich ungeachtet der geopolitischen Unsicherheiten auf gutem Weg zu einem weiteren Rekordjahr. Für das dritte Quartal 2025 erwarten die Schweizer weiteres Wachstum und bekräftigten die Jahresprognose. Im zweiten Quartal kletterte der Auftragseingang um 16 Prozent auf 9,785 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 14 Prozent. Für die Aktie von Siemens geht es in Folge um 3,8 Prozent nach oben, der Sektor der Industriewerte in Europa handelt 2,2 Prozent im Plus.

Novartis legte zwar beeindruckende Ergebnisse vor und setzte damit eine Reihe von Quartalsberichten fort, in denen die Erwartungen übertroffen und die Prognose zum zehnten Mal angehoben wurde, wie Analyst Stefan Schneider von Vontobel kommentiert. Novartis erwarte nun für dieses Jahr ein Wachstum des operativen Kernergebnisses im niedrigen Zehnerprozentbereich, nachdem zuvor ein Anstieg im niedrigen zweistelligen Bereich prognostiziert worden war. Negativ wird an der Börse allerdings bewertet, dass CFO Harry Kirsch das Unternehmen verlässt. "Sein Ruf in der Branche ist sehr gut", so ein Marktteilnehmer. Die Aktie notiert zunächst 1,8 Prozent im Minus, der Sektor der europäischen Gesundheitswerte bewegt sich knapp im Minus.

Swatch muss laut Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel dringend das Wachstum wiederherstellen. Der Schweizer Uhrenhersteller meldete für das erste Halbjahr einen Umsatz von 3,06 Milliarden Franken, ein Rückgang von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen. Dies spiegele das gedrückte Marktumfeld in China wider, so Bertschy. Das Unternehmen sehe jedoch erste positive Anzeichen für eine Verbesserung in China, für die Aktie geht es 3 Prozent nach oben.

Publicis steigen nach ihrem Zahlenwerk um 2,5 Prozent. Das organische Wachstum habe mit 5,9 Prozent die Prognose von 4,7 Prozent übertroffen, so ein Marktteilnehmer. Den Ausblick hat der Konzern nun leicht angehoben. Ocado schießen um 12,9 Prozent empor. "Der Einzelhandel läuft besser, sehr stark entwickelt sich aber vor allem der Bereich Technology Solutions, der für 70 Prozent des Geschäfts steht", erläutert ein Marktteilnehemr. Das Bereichs-EBITDA habe die Schätzungen um knapp 30 Prozent geschlagen.

