München (ots) -Pumuckl kommt mit seinem unvergleichlichen Kobold-Charme, der frechen Klabauterstimme und jeder Menge Unsinn im Kopf am 30. Oktober 2025 zurück ins Kino. Der offizielle Trailer zu seinem neuen Abenteuer PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS verspricht ein Wiedersehen mit alten und neuen Gesichtern, allerlei Schabernack und ganz viel Spaß.Zum Trailer geht es hier: https://youtu.be/TOr24hlOXBwIm Mittelpunkt der erneut von Regisseur Marcus H. Rosenmüller inszenierten Geschichte stehen Florian Eder, gespielt von Florian Brückner, und Pumuckl, gesprochen von Maximilian Schafroth, dessen Stimme mittels KI in die unverkennbare Stimme von Hans Clarin verwandelt wird. In weiteren Rollen sind u. a. Matthias Bundschuh, Gisela Schneeberger, Ilse Neubauer, Frederic Linkemann, Robert Palfrader, Anja Knauer u.v.m. zu sehen.Inhalt: Eine Schildkröte, ein Ausflug aufs Land und dann auch noch Nachbar Burkes Geburtstag: Bei Pumuckl und Eder ist in diesem Sommer ganz schön viel los! Zu viel vielleicht - denn bei so vielen Ereignissen schaffen es die beiden kaum noch, ordentlich miteinander zu sprechen. Zwischen Eder und Pumuckl kommt es zu einem großen Missverständnis und die beschauliche Welt der beiden droht auseinanderzubrechen.Marcus H. Rosenmüller, der bereits die erste Staffel der erfolgreichen Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" (abrufbar auf RTL+) inszenierte, übernahm die Regie nach dem Drehbuch von Produzent und Autor Korbinian Dufter und Autor Matthias Pacht. PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS ist eine Produktion von NEUESUPER (Produzenten: Korbinian Dufter, Simon Amberger und Rafael Parente) in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland und in Co-Produktion mit Constantin Film. Gefördert wurde PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS von FilmFernsehFonds Bayern (FFF), Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Filmförderungsanstalt (FFA) und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG).Kinostart: 30. Oktober 2025 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Florian Brückner, Maximilian Schafroth, Matthias Bundschuh, Gisela Schneeberger, Ilse Neubauer, Frederic Linkemann, Robert Palfrader, Anja Knauer u.v.m.Drehbuch: Korbinian Dufter, Matthias PachtRegie: Marcus H. RosenmüllerProduzenten: Korbinian Dufter, Simon Amberger, Rafael ParenteErstes Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:JUST PUBLICITY GmbHKerstin Böck, Nadine Klaunig & Melanie MeindelTel: 089 - 20 20 82 - 60info@just-publicity.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6078490