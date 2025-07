Veganz hat durch eine Kapitalerhöhung 7,1 Mio. EUR eingenommen und dabei 651.500 neue Aktien ausgegeben - das entspricht einem Anstieg der Aktienanzahl um 47,3% auf insgesamt rund 2,03 Mio. Stück. Der Mittelzufluss reduziert das Risiko für Veganz deutlich und dient der Finanzierung von Wachstumsinitiativen. Dazu zählen insbesondere der Ausbau der Produktionskapazitäten sowie der Rollout von Mililk, einer patentierten, 2D-gedruckten pflanzlichen Milchalternative in strategischer Partnerschaft mit einem US-Unternehmen. Ein Werk mit einer Kapazität von 60 Mio. Litern ist bis 2026 in den USA geplant. Die Investitionskosten sind dabei vergleichsweise gering - etwa 2 Mio. EUR pro 20-Millionen-Liter-Anlage. Darüber hinaus befindet sich Veganz im Verkaufsprozess seiner Beteiligung an OrbiFarm für 30 Mio. EUR zuzüglich eines Earn-Outs. Der erste Schritt dieses Verkaufs scheint bereits abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der Verwässerung durch die Kapitalerhöhung und eines um 50 Basispunkte reduzierten Risikozuschlags passen wir unser Kursziel auf 21,50 EUR (zuvor: 25,00 EUR) an. Sollte der Verkauf von OrbiFarm wie berichtet zu 30 Mio. EUR plus Earn-Out abgeschlossen werden, würde unser Fair Value zusätzlich um 10,80 EUR steigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/veganz-group-ag





