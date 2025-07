Linz (www.anleihencheck.de) - Adam Glapinski, Chef der polnischen Nationalbank (NBP) zeigt sich optimistisch zur wirtschaftlichen Lage im Lan, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Die polnische Inflation solle demnach im Juli 3,00 % unterschreiten und sich dem Ziel von 2,50% annähern. Die Teuerung sei zwar im Juni erst auf 4,10% angestiegen / eine etwas entspanntere Lage im Nahen Osten sowie sinkende Ölpreise dürften die Preise in den nächsten Wochen wieder einigermaßen dämpfen. Der Leitzins sei im Juni erneut gesenkt worden und liege aktuell bei 5,00%. Währenddessen befinde sich der Zloty (PLN) seit Anfang April in einer Seitwärtsbewegung. Weitere Senkungen bis Ende des Jahres auf 4,00% bis 4,50% seien nicht auszuschließen und könnten die polnische Währung im Herbst etwas unter Druck setzen. Erste charttechnische Hürden für EUR/PLN (aktuell bei 4,2550) nach oben lägen bei 4,2900. Weitere markante Widerstände würden sich im Bereich 4,3500 bis 4,3600 finden. PLN-Verkäufer sollten nicht zögern, das aktuelle Niveau weiterhin nutzen und absichern. (17.07.2025/alc/a/a) ...

