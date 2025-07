Hannover (www.anleihencheck.de) - Die britische Inflation hat sich im Juni überraschend verstärkt, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die Verbraucherpreise seien um 3,6% zum Vorjahresmonat gestiegen, wie das Statistikamt ONS mitgeteilt habe. Dies sei das höchste Niveau seit Januar 2024. Experten hätten erwartet, dass sich die Teuerungsrate auf dem Vormonatsniveau von 3,4% stabilisieren würde. Die Bank of England (BoE), die am 7. August wieder über den Leitzins entscheide, peile einen Wert von 2,0% an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...