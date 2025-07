FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,27 Prozent auf 129,43 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,70 Prozent.

Die Turbulenzen um eine mögliche Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell dürften im weiteren Handelsverlauf nachwirken. "US-Präsident Trump ruderte zwar hinsichtlich einer Entlassung von Fed-Chef Powell nach Konsultationen mit republikanischen US-Senatoren etwas zurück, was an den Märkten mit Erleichterung aufgenommen wurde, doch bleibt das Thema virulent", schreiben Experten der Dekabank. Der Präsident der regionalen Notenbank von New York, John Williams, hat unterdessen die Bedeutung der Unabhängigkeit der Notenbank betont. Vor allem die Renditen von dreißigjährigen US-Staatsanleihen profitierten von der Verunsicherung.

Am Nachmittag stehen in den USA noch die Einzelhandelsumsätze an. Die Dekabank erwartet eine solide Stimmung bei den Verbrauchern. In der Eurozone wird lediglich die zweite Schätzung bei den Verbraucherpreisen erwartet./jsl/jkr/stk