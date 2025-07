© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

Mit einer neuen Super-App auf Stablecoin-Basis will Coinbase die Krypto-Welt endgültig massentauglich machen.Mit dem Launch der neuen "Base App" stellt Coinbase heute die Weichen für eine tiefgreifende Transformation seines Geschäftsmodells - und möglicherweise der gesamten Kryptoindustrie. Die App vereint Trading, Wallet-Funktionen, Messaging, soziale Medien und eine Stablecoin-basierte Express-Zahlungsinfrastruktur in einem Produkt - und tritt damit in Konkurrenz zu Tech-Giganten wie Meta, X und sogar chinesischen Super-Apps wie WeChat. "Base App" soll neue Zielgruppen in die Kryptoökonomie bringen Coinbase hat sich mit der Base App das Ziel gesetzt, über den Krypto-Handel hinauszugehen …