Würzburg/München (ots) -Mit seiner neuen Werbekampagne verlässt XXXLutz das Möbelhaus und betritt die Weltbühne. Die spektakulären Spots zeigen Testimonial Matthias Schweighöfer auf abenteuerlicher Reise durch ikonische Kulissen: Ob tief im Grand Canyon, mitten in den Straßenschluchten einer Metropole oder am paradiesischen Strand - die Marke XXXLutz setzt neue Maßstäbe in Sachen Inszenierung.Revolutionäre Technik für große BilderErmöglicht wurden die eindrucksvollen Bilder durch den Einsatz einer innovativen LED-Volume-Studio-Technologie. Diese Technik erlaubt es, realitätsnahe Szenarien aus aller Welt im Studio zu erzeugen - ohne Wetterrisiko, Reisezeiten und Drehaufwand vor Ort. Riesige LED-Wände umgeben das Set, auf denen reale Hintergründe und KI-generierte Welten in Echtzeit abgespielt werden - mit dynamischem Licht, perspektivischem Tiefeneindruck und kompletter Kamera-Flexibilität.Matthias Schweighöfer - Hier wohnt das Leben!Herzstück der Kampagne bleibt Schauspieler und Publikumsliebling Matthias Schweighöfer, der als sympathischer Held zwischen den Welten unterwegs ist - mal abenteuerlustig, mal augenzwinkernd - immer mit Herz und Stil.Der Launch der neuen Kampagne findet zum Jubiläum von XXXLutz statt. Im ersten Spot erzählt Schweighöfer, wie schwer es sein kann, seinen Platz im Leben zu finden. Und wie schön es ist, wenn man ihn gefunden hat. Nach einem cineastischen Parforce-Ritt durch den Grand Canyon landet er schließlich dort, wo es am schönsten ist: zuhause im Kreise seiner Freunde - auf einem Sofa von XXXLutz.Kreative Leitung bei For Sale - Produktion mit Factory ViennaKonzipiert und getextet wurde die neue Kampagne und der neue Claim von For Sale (München/ Hamburg) - seit vielen Jahren Leadagentur für den Branchenprimus. Für die reibungslose Produktion und den perfekten Ablauf sorgte die Factory Vienna, die mit viel Erfahrung und Detailgenauigkeit das Setting umgesetzt hat. Regie: Justin Izumi, DOP: Björn Knechtel, Musik und Ton: Novo Sonic und Orange Sound Studio.Zitate:Konrad Nill, Marketingleiter von XXXLutz, lobt die Zusammenarbeit:"Die neue Kampagne inszeniert Matthias Schweighöfer in echten Hollywood-Bildern und Geschichten. Die Möglichkeiten mit KI und den LED-Screens haben unsere Erwartungen sogar noch übertroffen. Das Ergebnis ist ebenso emotional wie überraschend."Christian Rechmann, Geschäftsführer bei For Sale, ergänzt:"Wir haben die Marke XXXLutz in eine neue Erzählwelt überführt. Durch den Einsatz modernster Kinotechnik konnten wir den Möbelhaus-Kontext verlassen und Geschichten erzählen, die früher nur mit Hollywood-Budgets möglich gewesen wären."Matthias Schweighöfer zur neuen Kampagne:"Die Spots mit XXXLutz sind großes Kino - ein ganz neues Level. Fühlt sich fast ein bisschen wie Jubiläum an."Jetzt im TV, Online und Social MediaDie neuen Spots laufen ab sofort auf allen großen TV-Sendern, Online und in Social Media. Begleitet wird die Kampagne von POS-Materialien, Printanzeigen und digitalen Out-of-Home-Flights.Über XXXLutzXXXLutz ist in den 80 Jahren seines Bestehens stetig gewachsen und ist heute mit über 400 Möbelhäusern in 14 Ländern einer der größten Möbelhändler der Welt.Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 50 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. / KG Mergentheimerstr. 59 / 97084 WürzburgÜber For SaleDie For Sale ist eine inhabergeführte Agentur an den Standorten München und Hamburg. Mit 50 Mitarbeiter*innen betreut For Sale unter anderem die XXXLutz Möbelhäuser, die Hagebaumärkte der MBS, die Firmengruppe Liebherr, die ANWR Group, Wacker, Kuka, Volvo Trucks und viele weitere. Die For Sale Services in München wird geführt von Christian Rechmann (Beratung) und Stefan Filtgen (Kreation). Die Hamburger Online-Agentur For Sale Mobile wird geleitet von Nico Seefeldt.Agenturkontakt:For Sale / Christian Rechmann / Frei-Otto-Straße 6 / D-80797 Münchenoffice@for-sale.de / +49 (0)89 12 009 - 0 / www.for-sale.dePressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/6078581