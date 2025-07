Die Q2-Ergebnisse von Siltronic werden den anhaltenden Druck durch die schwache Wafernachfrage, die noch hohen Lagerbestände bei Kunden, den Preisdruck bei 200 mm und die ungünstigen Wechselkursentwicklungen widerspiegeln. Während kurzfristige Katalysatoren schwer fassbar bleiben, glauben wir, dass ein Großteil der schlechten Nachrichten bereits eingepreist ist. Wir sehen nur begrenztes Wachstum im zweiten Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr und blicken weiter in Richtung 2026, wo wir ein Wachstum von 10 % gegenüber dem Vorjahr erwarten, wenn auch von einem derzeit niedrigen Niveau aus, da die Erholung allmählich einsetzt. Dies wird durch die strukturelle Nachfrage in den Bereichen künstliche Intelligenz, Rechenzentren und schließlich durch eine Erholung in den Bereichen Industrie und Automobilbau unterstützt, die in den letzten zwei Jahren zurückgeblieben sind. Mit einem KBV von nur 0,65, das deutlich unter den historischen Tiefstständen des Zyklus liegt, bietet die aktuelle Schwäche unseres Erachtens eine überzeugende Gelegenheit für Anleger mit einem Zeithorizont von mehr als 12 Monaten. Wir bekräftigen unser KAUFEN-Rating und unser Kursziel von 57,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag





