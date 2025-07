Unser Aktientipp NatBridge Resources bleibt trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen eine wahre Kursrakete. Am Mittwoch hat der Titel nach Top-Nachrichten erneut um +8,6% auf 0,63 CA$ zugelegt. Was gibt es Neues? Und vor allem: Wie geht es jetzt weiter? Privatplatzierung erfolgreich So schnell wird aus einem Geheimtipp ein Volltreffer: Erst am 7. Juli um 15.30 Uhr haben wir den Namen unserer neuesten Entdeckung enthüllt, zuvor per Countdown im Live ...

Den vollständigen Artikel lesen ...