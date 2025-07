Donald Trump sorgt weiterhin dafür, dass es an den Börsen in diesem Jahr kein Sommerloch gibt. Gestern lieferte er die nächste Kostprobe - und lotete einmal mehr die Grenzen dessen aus, was in puncto Fed-Unabhängigkeit möglich ist. Am späten Nachmittag machten Berichte die Runde, wonach Trump Fed-Chef Powell per Brief zeitnah entlassen wolle. Eine neue Eskalationsstufe war erreicht - der US-Dollar ...

