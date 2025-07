Kaiserslautern (ots) -Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) hat zum Wintersemester 2025/26 den neuen integrativen Bachelorstudiengang "Bauingenieurwesen - Bauen, Umwelt, Management" akkreditiert. Das Studium richtet sich an alle, die sich für die gebaute Umwelt interessieren - sei es in Bezug auf Gebäude, Infrastruktur, Umwelt mit allen Arten von Immobilien.Im Bauingenieurwesen geht es längst nicht mehr nur um den klassischen konstruktiven Hoch- und Tiefbau - an der RPTU kombiniert der Fachbereich vielmehr ein breites Spektrum an Themen: Planung, Bau und Betrieb von Bauwerken und Infrastrukturen wie Straßen, Wasser- und Energieversorgungssystemen; nachhaltige Entwicklung von Stadt und Landschaft; Sanierung, Modernisierung und Transformation bestehender Gebäude sowie moderne Gebäudetechnik und Immobilienmanagement. Bauingenieurinnen und Bauingenieure befassen sich nicht nur mit modernen nachhaltigen Neubauprojekten für eine lebenswerte Zukunft unserer Gesellschaft: Zunehmend kommen Erhalt, Umbau und intelligente Nutzungskonzepte der bereits bebauten Welt in den Fokus.Der neue Bachelorstudiengang ist als integriertes Angebot konzipiert. Er bietet einen gemeinsamen, flexiblen Einstieg mit breiten Optionen. Studierende müssen sich zu Beginn nicht festlegen - alle starten gemeinsam, erwerben in den ersten zwei Semestern grundlegende technische, planerische und analytische Kompetenzen und lernen die unterschiedlichen Vertiefungsmöglichkeiten (Profile) kennen.Bachelorstudiengang mit vier VertiefungsmöglichkeitenAb dem dritten Semester erfolgt sukzessive die Profilwahl in Kenntnis der Profilinhalte und orientiert an den individuellen Interessen der Studierenden. Vier spannende Vertiefungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl: "Konstruktiver Ingenieurbau", "Infrastruktur- und Umweltplanung", "Umweltingenieurwesen" und "Immobilien und Facility Management".Beim "Konstruktiven Ingenieurbau" stehen die nachhaltige Planung, der Bau und der Erhalt von Gebäuden und Ingenieurbauwerken im Fokus. Beim Schwerpunkt "Infrastruktur- und Umweltplanung" geht es um die Planung und die Gestaltung von Verkehrswegen und Wasserinfrastruktur. Studierende mit dem Profil "Umweltingenieurwesen" befassen sich mit Klimaanpassung, Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft. Der Schwerpunkt "Immobilien und Facility Management" fokussiert Betrieb und Nachhaltigkeit von Gebäuden, Gebäudetechnik, Immobilienentwicklung und Managementprozesse.Nach dem Bachelorabschluss eröffnen sich den Absolventinnen und Absolventen vielfältige Perspektiven. Die gewählten Profile bereiten gezielt auf entsprechende Masterstudiengänge des Fachbereichs vor, ermöglichen aber ebenso den direkten Einstieg ins Berufsleben.Der Studiengang wurde vollständig neu entwickelt, um aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden. Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit sind zentrale Bestandteile des Curriculums. Ziel ist es, die Studierenden sowohl technisch als auch methodisch auf eine verantwortungsvolle Tätigkeit im Bauwesen und der Immobilienwirtschaft vorzubereiten: in Entwicklung, Planung, Baurealisierung, Management, Verwaltung oder Forschung.Der Studiengang ist zulassungsfrei (ohne NC). Das Bewerbungsverfahren für das Wintersemester 2025/26 läuft bis zum 15. September 2025.Pressekontakt:Weitere Informationen und Beratung:Dipl.-Ing. Annette Reincke & M.Sc. Sergey MukhametovE stm@bauing.rptu.deW bauing.rptu.deOriginal-Content von: Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168381/6078594