HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec vor Zahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterausrüsters im zweiten Quartal dürfte die Unsicherheiten angesichts des Zollkonflikts widerspiegeln und das Tief in diesem Jahr markiert haben, schrieb Malte Schaumann in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Zahlen insgesamt dürften nicht allzu beeindruckend ausfallen. Für die Konsensschätzungen ergebe sich damit Korrekturbedarf./rob/mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



