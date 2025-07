New York (www.fondscheck.de) - Das Vermögen in indexierten börsengehandelten Fonds (ETFs), die an die globalen Aktienindizes von MSCI gekoppelt sind, hat 2 Billionen US-Dollar überschritten. Das entspricht einem Wachstum von 17 Prozent seit Anfang 2025, die Experten von MSCI.Dieses Wachstum zeige, dass MSCI-Indizes für Anleger, die globale Chancen suchen würden, gut positioniert seien. Das Vermögenswachstum sei durch das Interesse der Anleger an Produkten für Aktien aus Industrieländern außerhalb der USA und in aufstrebenden Märkten angetrieben worden. ...

