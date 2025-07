London (www.fondscheck.de) - Im Juni 2025 investierten Anlegerinnen und Anleger erneut kräftig in europäische ETFs: Insgesamt flossen 21,8 Milliarden US-Dollar in europäische ETFs - ein Zeichen anhaltender Marktzuversicht, so die Experten von Vanguard in ihrem aktuellen ETF-Marktbericht.Zwar hätten Aktien-ETFs mit einem Nettoneuvermögen von 11,5 Milliarden US-Dollar erneut die Spitzenposition behaupten können, doch der Vorsprung gegenüber Anleihe-ETFs (9,5 Mrd. USD) sei deutlich geschmolzen. Letztere hätten ihr bestes Monatsergebnis für das laufende Jahr erzielt und Zuflüsse in fast allen Segmenten verzeichnet - angeführt von ETFs auf Staats-, Unternehmens- und ultrakurze Anleihen. Besonders gefragt seien Strategien mit Fokus auf den Euroraum gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...