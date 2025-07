Baden-Baden (ots) -"EA Sports FC 25" war europaweit das meistverkaufte Videospiel der ersten sechs Monate 2025. Dies zeigen die plattformübergreifenden, repräsentativen Games-Halbjahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment. Die Fußball-Simulation aus dem Hause Electronic Arts räumte nicht nur insgesamt ab, sondern kickt sich auch in zwölf der 17 untersuchten Länder, darunter Italien, Großbritannien, Schweiz und Spanien, an die Spitze der jeweiligen Auswertung.Die Silbermedaille des Halbjahres-Rankings ergattert "Assassin's Creed Shadows". Das Action-Adventure war besonders in Frankreich (Platz eins), Belgien und Finnland (Platz zwei) gefragt. Longseller "Minecraft", der durch den Kinostart von "Ein Minecraft Film" zusätzlichen Schwung erhielt, war Europas drittbeliebtestes Spiel zwischen Januar und Juni. Zu den weiteren Top-Games zählten u. a. "Super Mario Party Jamboree", "GTA V" und "Kingdom Come: Deliverance II"."Super Mario Party Jamboree" in Deutschland vorneIn Deutschland setzte sich plattformübergreifend die Minispiele-Sammlung "Super Mario Party Jamboree" durch, die auch den Thron der Nintendo Switch-Hitliste besteigt. "Mario Kart World" rast zum Switch 2-Sieg, während "Assassin's Creed Shadows" einen Doppelerfolg auf PS5 und Xbox Series feiert. Die übrigen Rankings toppen der "Landwirtschafts-Simulator 25" (PC) und "EA Sports FC 25" (PS4).Basis der Sonderauswertung sind die Verkäufe von Video- und PC-Spielen im physischen Markt für die folgenden Länder: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Österreich, Schweiz, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@nielseniq.comNadine Arend, nadine.arend@nielseniq.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/11911/6078649