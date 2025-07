Im exklusiven Interview mit Lyndsay Malchuk spricht Lewis Black, CEO von Almonty Industries, über das bedeutende NASDAQ-Listing, die Rolle seines Unternehmens in der geopolitischen Rohstoffstrategie und warum Almonty aus seiner Sicht das klar attraktivere Investment gegenüber MP Materials ist. Das erfolgreich durchgeführte NASDAQ-Listing von Almonty brachte dem Unternehmen nicht nur frisches Kapital in Höhe von 90 Mio. USD ein, sondern verleiht auch der internationalen Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit einen enormen Schub - ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie.

Den vollständigen Artikel lesen ...