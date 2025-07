Hannover (ots) -Ein bedeutender Meilenstein für nachhaltiges Wirtschaften: Die Wertgarantie Group zählt zu den Nominierten des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2026. Der renommierte Preis ist die wichtigste Auszeichnung für nachhaltige Unternehmensführung in Deutschland. Gewürdigt werden Unternehmen, die innovative Ansätze zur Reduzierung ihrer Umweltbelastungen verfolgen, soziale Verantwortung übernehmen und nachhaltige Wirtschaftsmodelle entwickeln. Das konsequente Verfolgen einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie, die sowohl ökologische als auch ökonomische und soziale Aspekte beinhaltet, ist ausschlaggebend für die Nominierung."Die Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein Beweis für das unermüdliche Engagement und die Innovationskraft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind stolz darauf, dass unsere Maßnahmen für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung anerkannt werden", hebt Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann hervor.Wirtschaftlicher Erfolg und nachhaltiges Handeln sind untrennbar miteinander verbunden - eine Überzeugung, die in der Wertgarantie Group schon lange konsequent umgesetzt wird. In den vergangenen Jahren hat die Unternehmensgruppe zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen, um ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren, als Arbeitgeber zu begeistern und Gutes für Mensch und Umwelt zu tun. Beispiele sind die Mission "Reparieren statt Wegwerfen", die SDG-Scouts-Ausbildung und das Corporate Volunteering-Programm. Eingerahmt werden diese Aktivitäten von der Nachhaltigkeitsstrategie 2025+, die den positiven Einfluss des Geschäftsmodells auf die Themen Kreislaufwirtschaft und aktive Mobilität sichtbar macht."Am meisten freut es uns, dass wir zu den 9 nominierten Vorreitern in unserer Unternehmenskategorie gehören. Jetzt erwarten wir gespannt, was die Jury aus Personen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft entscheidet und ob wir uns gegen die Mitbewerbenden durchsetzen können", sagt Nina Ruhnow, Abteilungsleitung Nachhaltigkeitsmanagement. Die Preisverleihung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 findet Anfang Dezember in Düsseldorf statt.Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMaike Lehnhoff | PR und Content Managerin | Tel: +49 511 71280-72637 |E-Mail: m.lehnhoff@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127001/6078697