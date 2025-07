Wien (ots) -- Abkommen mit der Asian Development Bank (ADB) stärkt die Möglichkeiten der DenizBank AG im Bereich der Handelsfinanzierung.- Die DenizBank AG kann nun ihre Außenhandelskund:innen in vielversprechenden Märkten wie Vietnam, Bangladesch, Sri Lanka, Pakistan und ausgewählten GUS-Ländern noch effektiver betreuen.Die DenizBank AG (https://www.denizbank.at/), eine österreichische Universalbank mit Sitz in Wien und Filialen in Österreich und Deutschland, hat ein Confirming Bank Agreement mit der Asian Development Bank (ADB) abgeschlossen. Durch diese strategische Partnerschaft wird die DenizBank AG in das umfangreiche Netzwerk der ADB von über 180 internationalen Banken in mehr als 90 Ländern integriert.Die Vereinbarung ermöglicht es der DenizBank AG, das AAA-Kreditrating der ADB zu nutzen, um Risiken zu mindern, die mit der Emission von Banken in 16 Mitgliedsländern verbunden sind, darunter vielversprechende Märkte wie Vietnam, Bangladesch, Sri Lanka, Pakistan und ausgewählte Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).Durch den Beitritt zum Asian Development Bank Trade and Supply Chain Finance Program (TSCFP) kann die DenizBank AG nun ihre Außenhandelskund:innen in diesen Regionen effektiver bedienen, ihre Handelsfinanzierungspräsenz erweitern und neue, unerschlossene Märkte erschließen.Hayri Cansever, CEO der DenizBank AG dazu:"Unser wachsendes Netzwerk und unsere Partnerschaften, einschließlich dieser jüngsten Vereinbarung mit der ADB, stärken unsere Rolle als zuverlässiger Partner in der internationalen Handelsfinanzierung. Wir bieten maßgeschneiderte, sichere und effiziente Finanzlösungen an, die unsere Kund:innen in die Lage versetzen, ihre globale Reichweite zu erweitern und in dynamischen Märkten erfolgreich zu sein."DieHandelsfinanzierungsabteilungder DenizBank AG bietet zahlreiche maßgeschneiderte Lösungen an:- Akkreditive (Export, Import, Stand-by) zur Zahlungsabsicherung und Risikominderung im internationalen Handel- Bankgarantien zur finanziellen Absicherung von vertraglichen Verpflichtungen- Export- und Handelsfinanzierung über offizielle Exportkreditagenturen (ECAs), die Käufer- und Lieferantenkredite anbieten- Commodity Trade Finance-Lösungen, einschließlich Transaktions-, Borrowing Base- und strukturierter Finanzprodukte, die den Cashflow und das Working Capital Management für Rohstoffhändler optimieren"Unsere Vereinbarung mit der ADB ist ein bedeutender Meilenstein im Engagement der DenizBank AG für den Ausbau unserer globalen Handelsfinanzierungskapazitäten. Durch die Partnerschaft mit der ADB verbessern wir unsere Fähigkeit, Kunden zu unterstützen, die komplexe internationale Handelstransaktionen durchführen, insbesondere in Schwellenländern. Unsere Expertise in Kombination mit der Kreditwürdigkeit der ADB ermöglicht es uns, sichere, flexible und innovative Handelsfinanzierungslösungen anzubieten, die den sich entwickelnden Bedürfnissen unserer Kund:innen entsprechen", betont Sema Yurtyapan Berger, Group Head of Trade Finance and Financial Institutions bei der DenizBank AG.Die DenizBank AG wurde kürzlich mit der Auszeichnung "On the Rise" (https://www.denizbank.at/at/uber-uns/pressezentrum/top-1000-world-banks) des von der Financial Times herausgegebenen Magazins The Banker geehrt, was ihre starke Marktposition und ihren innovativen Ansatz unterstreicht. Die Bank hat sich auch aktiv an zahlreichen hochkarätigen Finanzierungen letztens beteiligt, darunter an wegweisenden Projekten in Wales und der Türkei, was ihre Fähigkeit unterstreicht, den internationalen Handel in großem Umfang zu unterstützen.Über die DenizBank AGDie DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.Im Jahr 2024 erzielte die DenizBank AG einen Jahresüberschuss von 161,39 Millionen Euro bei einem Bilanzvolumen von 6,30 Milliarden Euro, was das solide finanzielle Fundament der Bank unterstreicht. 