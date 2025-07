Angesichts der anhaltenden Volatilität kann die Einführung von Szenarioplanung dabei helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen

Laut den Forrester- (Nasdaq: FORR) Leitfäden zur Budgetplanung für 2026 bremst die Volatilität den Optimismus hinsichtlich der Budgets für 2026. Zölle, Handelskriege, Cyber-Bedrohungen und wirtschaftliche Unsicherheit führen zu einer Neujustierung der Budgeterwartungen und signalisieren eine Verlagerung hin zu einer vorsichtigeren Wachstumsplanung.

Angesichts anhaltender Volatilität müssen Führungskräfte auf Szenarioplanung setzen und sich sowohl auf tiefere Budgetkürzungen als auch auf unerwartete Investitionsmöglichkeiten vorbereiten. Dazu gehört, Investitionen zu schützen und zu priorisieren, die Kundennutzen schaffen, Ausgaben für ineffiziente Komplexität einzustellen und kontinuierliche, kostengünstige Experimente durchzuführen, um ihren Vorsprung zu halten.

Es ist zwar keine Überraschung, dass Führungskräfte im Vergleich zum Vorjahr weniger optimistisch sind, doch nicht alles ist schwarzmalerisch. Trotz der Unsicherheit erwarten 86 der Technologieführer aller Branchen höhere Budgets als im Vorjahr. Darüber hinaus erwarten Technologieführer im Finanzdienstleistungs- und Gesundheitssektor zweistellige Budgeterhöhungen, die durch Investitionen in generative KI (genAI), Analytik und Bedrohungsinformationen getrieben werden.

Die Forrester-Leitfäden zur Budgetplanung bieten datengestützte Benchmarks für Ausgabenabsichten und konkrete Empfehlungen für Technologie und Sicherheit, B2B- und B2C-Marketing, Kundenerfahrung (CX), digitale Strategie und Vertriebs- und Umsatzabläufe, damit Führungskräfte das kommende Jahr sicher budgetieren und planen können. Die Leitfäden liefern umsetzbare Erkenntnisse für Bereiche, in denen Investitionen vertieft, Budgetzuweisungen reduziert und Experimente durchgeführt werden sollten, um neue Chancen zu erschließen.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus den Budgetplanungsleitfäden von Forrester für 2026 gehören:

Bereiche, in denen 2026 mehr investiert werden sollte

Datenkompetenz und Programme zur Vorbereitung der Mitarbeiter auf KI. Daten- und KI-Verantwortliche müssen in kontinuierliche, personenbezogene Programme zur Förderung der Daten- und KI-Kompetenz investieren und alle Mitarbeiter im verantwortungsvollen Umgang mit KI sowie in der Interpretation von Daten und KI-gestützten Erkenntnissen schulen.

Kundeninformationen und Datenmanagement. Führungskräfte, die ihre Kunden in unsicheren Zeiten besser verstehen, können proaktiver agieren und sollten die Entwicklung einer rigorosen Strategie zur Datenerfassung in Betracht ziehen.

Bereiche, in denen 2026 weniger investiert werden sollte

Cloud-First-Strategie. Neue Vorschriften zu Souveränität und Resilienz, zunehmende geopolitische Spannungen, der Druck der Führungsetagen, Kosten zu senken, und die wachsende Zahl produktionsreifer Anwendungsfälle für generative KI haben die Diskussion um die Public Cloud von "Cloud-First" zu "Cloud-as-necessary" verschoben.

Veraltete Technologieinfrastruktur. Es ist Zeit für einen radikaleren Ansatz zur Beseitigung von Technologie-Schulden. Erklären Sie Ihre Technologie-Schulden für insolvent und lagern Sie veraltete Technologien aus, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig Mittel für den Aufbau eines modernen, anpassungsfähigen und KI-gestützten Ökosystems freizusetzen, das Innovationen vorantreibt.

Bereiche für Experimente 2026

Agentische KI für die Automatisierung von Aufgaben, zunächst innerhalb einer einzelnen App und dann über Geschäftsanwendungen hinweg. Erkunden Sie das disruptive Potenzial von agententischer KI, indem Sie mit autonomen KI-Agenten experimentieren, die Aufgaben selbstständig ausführen und Entscheidungen treffen können. Beginnen Sie mit der Priorisierung von schreibgeschützten/analytischen Apps, um das Risiko von Verstößen gegen Dateneingabe- oder Datenqualitätsregeln zu vermeiden.

Branchenspezifische Edge-Intelligenz. Unternehmen können relevante Inputs von Mobilgeräten, dem Internet der Dinge und anderen Edge-Geräten sammeln, um Kunden zeitnahe, anwendungsbezogene Erkenntnisse zu liefern. In den nächsten zwei bis vier Jahren wird eine breite Einführung von Edge-Intelligence-Lösungen erwartet, da sich die Funktionen von Chipsätzen, Formfaktoren, 5G-Netzwerken und leistungsstarken On-Device- und On-Chip-Modellen für maschinelles Lernen weiterentwickeln.

"Konservative Budgeterwartungen sind zwar ein guter Ausgangspunkt für 2026, aber jetzt ist nicht die Zeit, sich zurückzulehnen", so Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. "Da ein Ende der aktuellen Volatilität nicht in Sicht ist, sollten Führungskräfte sowohl auf aggressivere Kürzungen als auch auf unerwartete Investitionsmöglichkeiten vorbereitet sein. Dies können sie durch kontinuierliche, kostengünstige Experimente erreichen und sich so einen Vorsprung verschaffen, um im richtigen Moment an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Die Budgetplanungsleitfäden von Forrester sollen Führungskräften helfen, kluge Investitionen zu tätigen, bei Bedarf zu kürzen und kontinuierlich zu experimentieren, um in Zeiten des Wandels erfolgreich zu sein."

Ressourcen:

Entdecken Sie den Hub für Leitfäden für die Budgetplanung.

Lesen Sie mehr über die Schlüsselbereiche, auf die sich Führungskräfte aus den Bereichen Technologie, Marketing, Kundenerfahrung und anderen Bereichen 2025 konzentrieren sollten, um Kundennutzen und Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Registrieren Sie sich für die kommenden Webinare von Forrester zu den Budgetplanungsleitfäden 2026 für B2B-Marketingleiter, CX-Leiter und Technologie- und Sicherheitsleiter.

