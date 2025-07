Euskirchen (ots) -- PURINA vergibt einen Zweijahreszuschuss von bis zu 200.000 Euro an europäische Organisationen, die die menschliche Gesundheit durch die Kraft der Mensch-Tier-Beziehung verbessern.- Haustiere wirken sich nachweislich positiv auf die Gesundheit und das psychische Wohlbefinden von Menschen aus.- Der BetterwithPets Prize trägt zum Engagement von PURINA bei, die Gesundheit und das Wohlbefinden von 1.000.000 Menschen in schwierigen Lebenssituationen bis 2030 durch die Kraft der Mensch-Tier-Beziehung zu verbessern.- Zu den bisherigen Preisträgern gehören die britische Wohltätigkeitsorganisation StreetVet, die Haustiere obdachloser Menschen tierärztlich versorgt, und das Centro de Terapias Asistidas con Canes (CTAC) in Spanien, das Menschen im Krankenhaus mit hundegestützten Therapien begleitet.Die Bewerbungsphase für den BetterwithPets Prize (BWPP) von PURINA Europa hat begonnen. Nestlé Purina Petcare Europe ruft Organisationen und soziale Einrichtungen, die sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen in schwierigen Lebenssituationen einsetzen, zur Bewerbung auf. Die Gewinner:innen erhalten einen Anteil des mit 200.000 Euro dotierten Preisgeldes und werden Teil einer Gemeinschaft früherer Preisträger:innen, die ihr Expertenwissen, Best Practices und Ressourcen miteinander teilen, um positive soziale Veränderungen zu erzielen.Der Preis wurde 2018 aus der Überzeugung heraus ins Leben gerufen, dass Haustiere und Menschen zusammen einfach glücklicher sind. Seitdem hat er den Gewinner:innen dabei geholfen, zu wachsen und ihren positiven Einfluss auf die Menschen in ihren Gemeinschaften auszubauen. Zu den vergangenen Gewinnern gehört unter anderem das Centro de Terapias Asistidas con Canes (CTAC), das Menschen in Krankenhäusern körperlich, emotional und sozial durch hundegestützte Therapien stärkt. Francesc Ristol, Gründer von Centro de Terapias Asistidas con Canes (CTAC), sagt: "Der BetterwithPets Prize war revolutunär für unsere Organisation, denn er hat es uns ermöglicht in den Ausbau unserer wichtigen Arbeit zu investieren. Die Partnerschaft mit PURINA und der breiten Gemeinschaft an Gewinner:innen hat es uns ermöglicht, unser Profil zu schärfen und uns mit gleichgesinnten Organisationen zu vernetzen, um voneinander zu lernen und gemeinsam zu wachsen."Der Preis trägt zum Engagement von PURINA Europa bei, bis 2030 die Gesundheit und das Wohlergehen von 1.000.000 Menschen in schwierigen Lebenssituationen durch die Kraft der Mensch-Tier-Beziehung zu verbessern. Er wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die wichtige Rolle von Haustieren bei der Verbesserung der menschlichen Gesundheit hervorzuheben und dadurch positive soziale Veränderung zu bewirken - ein Vorhaben, das über PURINAs alleiniges Engagement hinausgeht. In diesem Jahr ist PURINA besonders daran interessiert, von Organisationen zu hören, die in den folgenden Bereichen tätig sind:- Assistenzhunde für Menschen mit körperlicher oder geistiger Erkrankung- Es ist bewiesen, dass Assistenzhunde die Lebenszufriedenheit von Hundehalter:innen verbessert und unter anderem die Mobilität und körperliche Aktivität von Blinden und Gehörlosen fördern kann.*- Tiergestützte Therapien- Eine Studie bestätigt, dass der häufige Kontakt mit einem eng verbundenen Hund oder einer Katze mit einem geringeren Risiko für psychische Gesundheitsstörungen im Jugendalter, wie Angstzustände und Depressionen, verbunden ist.**- Unterstützung für ältere Menschen durch Haustierhaltung oder -begleitung- Es hat sich erwiesen, dass ältere Haustierbesitzer:innen deutlich häufiger spazieren gehen, ein höheres Maß an körperlicher Aktivität aufweisen, sitzende Tätigkeiten vermeiden und ein gesundes Maß an täglichen Aktivitäten beibehalten, was zu einer Verringerung der Gebrechlichkeit beiträgt.***- Andere einflussreiche Initiativen, die die Bindung zwischen Haustier und Mensch hervorheben.Kerstin Schmeiduch, Director of Corporate Communications & Sustainability bei Nestlé Purina PetCare Europe, sagt: "Wir bei PURINA wissen, dass die Mensch-Tier-Beziehung etwas Magisches ist, das die Welt um uns herum positiv verändern kann. Wir haben aus erster Hand erfahren, wie inspirierend und lebensverändernd die Arbeit unserer Partner:innen ist, und wir hoffen, dass wir mit der nächsten Ausgabe des BetterwithPets Prize noch mehr großartige Organisationen unterstützen können. Wenn Sie eine Organisation oder ein Unternehmen sind, das mithilfe von Haustieren einen echten Beitrag zur Gesundheit der Menschen leistet, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören, und laden Sie dazu ein, unserem Netzwerk von Changemakern beizutreten!"Der PURINA BetterwithPets Prize richtet sich an Organisationen und gemeinnützige Unternehmen, die von einer Jury aus Expert:innen anhand folgender Kriterien bewertet werden: die Mission der Organisation, ihre Innovationskraft, ihre Wirkung sowie die Organisationsstrukturen. Bewerbungen für den BetterwithPets Prize von PURINA sind vom 7. Juli bis zum 12. September 2025 (23:59 Uhr MEZ) möglich.Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren, zu den Zulassungskriterien sowie zu den Teilnahmebedingungen sind hier erhältlich: Purina Better with Pets Prize | Purina. (https://www.purina.de/unser-engagement/better-with-pets-prize)*Salmon, A. J. & Pachana, N. A. A Systematic Review of the Effect of Assistance Dog Ownership on Practical Support, Health, and Wellbeing: Implications for Older Adults. Clin Gerontol 1-26 (2022) doi:10.1080/07317115.2022.2100728**adomski, A. et al. Impact of pet dog or cat exposure during childhood on mental illness during adolescence: a cohort study. BMC Pediatr 22, 1-11 (2022)***Kojima, G., Aoyama, R. & Taniguchi, Y. Associations between pet ownership and frailty: A systematic review. Geriatrics (Switzerland) vol. 5 1-9 Preprint at https://doi.org/10.3390/geriatrics5040089 (2020)Pressekontakt:Katrin KörnerPR & Communications Manager, Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbHTel.: +49 (0) 2251 811 794 | M: +49 (0) 151 57230782E-Mail: katrin.koerner@purina.nestle.comNatalie MüllerPR & Kommunikation Team NTel.: +49 (0) 171 7618991E-Mail: natalie.mueller@team-n.netOriginal-Content von: Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72571/6078742