Die explosive Rallye von Ethereum setzt sich fort, befeuert von massiven ETF-Zuflüssen und politischem Rückenwind! Folgt der Sprung über 3.500 US-Dollar?Ethereum (ETH) hat am Donnerstag die Marke von 3.300 US-Dollar durchbrochen und notiert aktuell bei 3.378 US-Dollar - ein Tagesplus von 7,6 Prozent und ein Wochenzuwachs von über 21 Prozent (Stand: 12:30 Uhr MESZ). Damit erreichte die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung sein höchstes Kursniveau seit Februar und rückt zunehmend wieder in Richtung seines Allzeithochs von 4.878 US-Dollar aus dem November 2021. Rekord-Zuflüsse in Ethereum-ETFs Auslöser der Kursrallye ist ein historisch beispielloser Kapitalstrom in US-basierte …