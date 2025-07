EQS-News: BAVARIA Industries Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung der BAVARIA Industries Group AG am 22.08.2025 im Künstlerhaus München



17.07.2025 / 12:54 CET/CEST

INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG I.V.M. ART. 4 ABS. 1, TABELLE 3 DES ANHANGS DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212 Art der Angabe Beschreibung A. Inhalt der Mitteilung 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses GMETB8A00825

2. Art der Mitteilung Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM B. Angaben zum Emittenten 1. ISIN DE0002605557 2. Name des Emittenten BAVARIA Industries Group AG C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung 22.08.2025

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240823

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 14:00 Uhr MESZ

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 Uhr UTC

3. Art der Hauptversammlung ordentliche Hauptversammlung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET 4. Ort der Hauptversammlung Münchner Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, 80333 München

5. Aufzeichnungsdatum 01.08.2025, 00:00 Uhr MESZ

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240801 22:00 Uhr UTC 6. Uniform Resource Locator (URL) https:// www.baikap.de/investor- relations/hauptversammlung D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch persönliche Teilnahme

1. Art der Teilnahme des Aktionärs Persönliche Teilnahme

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum, 15.08.2025, 24:00 Uhr MESZ



im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240816, 22:00 Uhr UTC

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung In der Hauptversammlung am 22.08.2025 während der Abstimmung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240823 D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Stellvertreter

1. Art der Teilnahme des Aktionärs Abstimmung durch Teilnahme durch Stellvertreter

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum, 15.08.2025, 24:00 Uhr MESZ

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240816, 22:00 Uhr UTC







3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung Mittels Brief oder E-Mail bis zum 21.08.2025, 24:00 Uhr MESZ

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822, 22:00 Uhr UTC





In der Hauptversammlung am 22.08.2025 bis zum Beginn der Abstimmung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240823 E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 1



2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BAVARIA Industries Group AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2024, des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats, für das Geschäftsjahr 2024 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen https:// www.baikap.de/investor- relations/hauptversammlung

4. Abstimmung Ohne Abstimmung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe ---

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: --- E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 2 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen https:// www.baikap.de/investor- relations/hauptversammlung



4. Abstimmung Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter



im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV



5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung,

Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel



im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes 3

2. Überschrift des Tagesordnungspunktes Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen https:// www.baikap.de/investor- relations/hauptversammlung/





4. Abstimmung

Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter





im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV



5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung,

Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel



im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes 4

2. Überschrift des Tagesordnungspunktes Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen https:// www.baikap.de/investor- relations/hauptversammlung/



4. Abstimmung Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter





im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV



5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung,

Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel



im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes 5

2. Überschrift des Tagesordnungspunktes Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers der Gesellschaft jeweils für das Geschäftsjahr 2025 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen https:// www.baikap.de/investor- relations/hauptversammlung/



4. Abstimmung Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter





im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV



5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung,

Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel



im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen 1. Gegenstand der Frist Übermittlung von Ergänzungsverlangen

2. Anwendbare Emittentenfrist 01.08.2025 24:00 Uhr MESZ



im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240729 22:00 Uhr UTC F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen 1. Gegenstand der Frist Übermittlung von Gegenanträgen

2. Anwendbare Emittentenfrist 07.08.2025 24:00 Uhr MESZ



im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240808, 22:00 UTC F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen 1. Gegenstand der Frist Übermittlung von Wahlvorschlägen

2. Anwendbare Emittentenfrist 07.08.2025 24:00 Uhr MESZ



im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240808, 22:00 UTC F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht 1. Gegenstand der Frist Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft



2. Anwendbare Emittentenfrist Am 22.08.2025 während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgesetzten Zeitpunkt

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240823 F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Einlegen von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 1. Gegenstand der Frist Einlegen von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung



2. Anwendbare Emittentenfrist Am 22.08.2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter



im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240823





