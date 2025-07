München (ots) -Ein Sommer voller Geschmack - McDonald's Deutschland lädt seine Gäste in den nächsten 11 Wochen mit 22 Produkthighlights aus 17 Ländern zu einer kulinarischen Weltreise ein.Wer schon immer wissen wollte, welche Produkte es bei McDonald's in anderen Ländern gibt, kann diesen Sommer ein Abenteuer erleben. McDonald's hat weltweit nach 22 einzigartigen Produkten in 17 Ländern gesucht und bringt sie diesen Sommer für seine Gäste nach Deutschland. In Japan darf der Samurai Mac mit Teriyaki-Style Sauce auf der McDonald's Speisekarte nicht fehlen. Und was lieben eigentlich die Foodies in Kanada, Mexiko oder Italien? Von Burgern und Fingerfood über Dips und Drinks bis hin zu Desserts und besonderen McCafé Spezialitäten - zwischen dem 17. Juli und dem 30. September 2025 gibt es in drei Kampagnenphasen laufend neue Produkte aus aller Welt zu entdecken.Einmal um die Welt, bitte!Ab Mitte Juli heißt es Konnichiwa, Hello und Hola: Während der Kampagne "Mit Mecces um die Welt" gibt es in drei Phasen wechselnde Lieblingsprodukte aus Ländern wie Japan, Kanada und Mexiko zu entdecken. Dabei sind aber zum Beispiel auch der saftige Philly Cheese Stack aus dem UK, würzige McShaker® Fries Cheeseburger Style aus Australien, der knusprige McCrispy® Cheese Bacon aus Portugal, cremiges McFlurry® Mango Bobas aus China und der trendige Matcha Latte (auch als Iced-Variante) aus Indonesien.Drei Phasen, immer wieder neue Geschmackshighlights- Phase 1 (17.07.-06.08.): Ab Juli können sich alle auf den Samurai Mac und weitere Highlights aus Japan und vielen weiteren Ländern freuen. Der Burger mit saftigem Rindfleisch-Patty, geschnittenen Zwiebeln, einer Scheibe Cheese und Sesam-Bun wird mit einer würzigen Teriyaki-Style Sauce serviert. Darüber hinaus landen die Garlic Pepper Chicken McNuggets inklusive ihrer knusprigen Knoblauch-Pfeffer-Panade auf den deutschen McDonald's Speisekarten. Als ideales Match zum Eintunken dient die Black Pepper & Soy Sauce mit Soja-Sauce, Knoblauch und grob gemahlenem schwarzem Pfeffer.- Phase 2 (07.08.-27.08.): Weiter geht es geschmacklich nach Kanada, mit dem Hamburger Royal Maple BBQ & Bacon. Der Burger kommt mit Sesam-Bun, saftigem Rindfleisch und einer süß-rauchigen und cremigen BBQ-Sauce mit Ahornsirup, die dem Burger seinen Namen verleiht. Obendrauf gibt's knusprigen Bacon, doppelt Cheese, würzige Salzgurken und Röstzwiebeln.- Phase 3 (28.08.-30.09.): In dieser Phase heißt es "Viva México!" mit dem Habanero Ranch: Bestehend aus saftigem Rindfleisch, knusprigem Bacon, weißem Cheddar Cheese, knackigem Salat, Tomaten, Zwiebeln und getoppt von einer feurig-cremigen Habanero Ranch Sauce. Das Sesam Bun setzt dem Burger die Krone auf.Und noch ein echtes Highlight wartet auf die Fans: Erstmals wird es den limitierten Grimace Shake mit Sahne-Topping in Deutschland geben. Das Produkt ist eine Hommage an Grimace, das beliebte lila Maskottchen aus dem McDonaldland. Der Geschmack? Das bleibt eine Überraschung.Weiter in die App reisen und gewinnen!Vom 17.07. bis 27.08. können registrierte App-Nutzer:innen, die am Bonusprogramm teilnehmen, Gewinnspiel-Coupons in der McDonald's App einlösen, Sticker sammeln und sich dadurch für den Lostopf der Woche qualifizieren. Über einen Zeitraum von sechs Wochen gibt es ein Gewinnspiel, bei dem man jede Woche die Möglichkeit hat, tolle wechselnde Urlaubspreise zu gewinnen - ob ein stylisches Strandhandtuch, ein Camper für Roadtrips oder das ganz große Abenteuer: Jede Woche haben Teilnehmer:innen die Möglichkeit eine neue Reise zu gewinnen. Das Gewinn-Highlight ist die exklusive McDonald's Weltreise für zwei Personen.Nicht nur lecker, sondern auch laut!Die Kampagne "Mit Mecces um die Welt" wird mit einem besonderen Marketing-Coup eingeläutet. In Kooperation mit einem Ferienflieger wird ein eigens im Kampagnendesign gebrandetes Flugzeug in den kommenden Wochen viele Reisefreudige begeistern und ans jeweilige Urlaubsziel bringen.Zur Verbreitung der Kampagne setzt McDonald's auf eine 360-Grad-Kampagne aus Radio-, TV-, OOH- und Digitalmaßnahmen sowie Social Media, PR, Influencer-Kooperationen und einer interaktiven GMA-Aktivierung. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von 27km aus Hamburg, Regie führte Grégory Ohrel.Link zum TVC: https://youtu.be/pVu2BkgpLpAMehr Informationen zur Kampagne bei McDonald's Deutschland finden Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/mit-mecces-um-die-welt.htmlPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6078762