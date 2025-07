Berlin (ots) -- Neuer Online-Monitor und höhere Energieeffizienz im Heimnetz- Optimierte Kindersicherung- FRITZ! Failsafe - der neue Ausfallschutz für stabiles Internet- Neue Upload-Freigabe für vereinfachtes Teilen von Dateien- Smart Home: Mehr Optionen bei Energiemanagement und AutomatisierungAVM startet mit dem Roll-out des Updates FRITZ!OS 8.20 mit mehr als 40 Neuerungen und Verbesserungen für die FRITZ!-Produkte. Den Anfang macht die FRITZ!Box 7590, für die das Update ab heute bereitsteht. Mit an Bord sind erweiterte Steuerungsmöglichkeiten im Smart Home, wie das Auslesen von Einspeisedaten, ein verbesserter Ausfallschutz für die Internetverbindung sowie praktische Optimierungen der Benutzeroberfläche. Das Update erweitert zudem die Komfortfunktionen im WLAN Mesh und bringt neue Energiesparoptionen. So wird die Einrichtung und Verwaltung von Mesh Repeatern deutlich vereinfacht, während sich der Energieverbrauch der FRITZ!Box dank des Features "Energy Efficient Ethernet" jetzt noch gezielter steuern lässt. In den kommenden Wochen folgen weitere FRITZ!Box-Modelle und FRITZ!Repeater. FRITZ!OS 8.20 erhöht stetig die Sicherheit und Stabilität aller FRITZ!-Produkte und sorgt so für eine lange Einsatzdauer. Anwender erhalten FRITZ!OS 8.20 automatisch bei aktivierter Auto-Update-Funktion oder direkt nach einem Klick auf "Update starten" über die Benutzeroberfläche "fritz.box". Weitere Infos über alle Neuerungen und Verbesserungen finden sich unter fritz.com/fritzos.Zur vollständigen Presseinformation: fritz.com/pi/fritzos-820Pressefotos: fritz.com/pressefotosPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.deBluesky @avm-presse.bsky.socialX http://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6078767