DJ MARKT USA/Gut behauptet - TSMC-Zahlen stützen Halbleitersektor

Eine bislang überwiegend ermutigende Bilanzsaison dürfte die US-Börsen am Donnerstag stützen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten auf eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin. Besonders der Halbleiter-Sektor erhält Rückenwind von starken Geschäftszahlen des taiwanischen Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Am Vortag hatten vorübergehend neue Gerüchte über die angeblich geplante vorzeitige Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell die Anleger verunsichert. US-Präsident Donald Trump soll Kreisen zufolge bei einigen republikanischen Abgeordneten angedeutet haben, dass er wahrscheinlich versuchen wird, den Fed-Chef, bald zu entlassen. Trump dementierte entsprechende Pläne, worauf sich die Gemüter beruhigten.

An Konjunkturdaten stehen die viel beachteten Einzelhandelsumsätze aus dem Juni auf der Agenda. Der private Konsum steht für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung. Daneben werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, die Import- und Exportpreise aus dem Juni, der Philadelphia-Fed-Index aus dem Juli und die Lagerbestände aus dem Mai veröffentlicht.

Die in den USA notierten Aktien von TSMC gewinnen vorbörslich 3,7 Prozent, nachdem der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger für das zweite Quartal einen Rekordgewinn ausgewiesen hat. Die Aktie des wichtigsten TSMC-Kunden Nvidia legt um 0,8 Prozent zu.

Die Fluggesellschaft United Airlines hat überraschend gute Zahlen vorgelegt, allerdings einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Der Kurs fällt um 2,9 Prozent.

Für Pepsico geht es um 2 Prozent aufwärts. Die Quartalszahlen des Herstellers von Getränken und Snacks fielen besser aus als erwartet, zudem zeigte sich das Unternehmen für das Geschäftsjahr optimistischer als zuvor.

Um 5,7 Prozent abwärts geht es für Archer-Daniels-Midland. Belastend wirkt hier die Aussage des US-Präsidenten, dass Coca-Cola eingewilligt habe, in den USA echten Rohrzucker zu verwenden. Archer-Daniels stellt indessen den Süßstoff Fruktose-Glucose-Sirup (HFCS) aus Maisstärke her, der in verschiedenen Coke-Produkten verwendet wird. Die Aktie des Wettbewerbers Ingredion fällt um 5,4 Prozent.

