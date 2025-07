Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Huawei hielt die 2025 Global Education and Healthcare Partner China Convention ab. Über 300 Partner aus 40 Ländern nahmen daran teil. Auf der Veranstaltung rief Huawei die Global Education and Healthcare Partner Alliance (GEHPA) ins Leben. Diese Initiative zielt darauf ab, die Kommunikation mit den Partnern aus der Industrie zu verstärken, die gegenseitigen Stärken zu nutzen, eine Zusammenarbeit zu erreichen, von der beide Seiten profitieren, und schließlich ein hochwertiges, nachhaltiges Ökosystem der Industrie aufzubauen. Die Mitglieder der Allianz können gemeinsam technische Forschung betreiben und innovative Lösungen entwickeln, um den digitalen Wandel im Bildungs- und Gesundheitswesen weltweit voranzutreiben.Die rasante Entwicklung von KI-Technologien und -Anwendungen hat große Auswirkungen auf das Bildungs- und Gesundheitswesen. Ernest Zhang, Präsident der Abteilung für Partnerentwicklung und Vertrieb im Unternehmensbereich Huawei Enterprise Sales, erklärte, dass Huawei sich verpflichtet hat, seine Partner mit verbesserten Fähigkeiten, gemeinsamer Innovation und einer hervorragenden Partnerschaftserfahrung umfassend zu unterstützen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass mehr Partner durch die Zusammenarbeit erfolgreich sind, sodass gemeinsam Hunderttausende von Kunden im Bildungs- und Gesundheitswesen weltweit bedient werden und eine bessere Zukunft für diese Branchen im Zeitalter der KI aufgebaut werden.Li Junfeng, Vizepräsident von Huawei und Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Globaler Öffentlicher Sektor, erklärte, dass die Bildungs- und Gesundheitsbranche an der Spitze der globalen digitalen und intelligenten Transformation stehen. Huawei arbeitet engagiert mit Partnern zusammen, um ein freundliches, für alle Seiten vorteilhaftes und nachhaltiges globales Partner-Ökosystem aufzubauen. Dazu werden sie gemeinsame Lösungen entwickeln, Branchenökosysteme fördern, Maßstäbe setzen und Kooperationsmodelle innovativ gestalten.Peter Zhou, Vizepräsident von Huawei und Leiter der Produktlinie Datenspeicherung, erklärte, dass die enorme Anhäufung hochwertiger Daten in der Gesundheitsbranche der Schlüssel zur führenden KI-Implementierung in diesem Sektor ist. Anschließend schlug er vier Initiativen vor: Förderung standardisierter Gesundheitsdaten und -verwaltung, Aufbau einer gemeinsamen intelligenten Infrastruktur für Diagnose- und Behandlungsdaten über Abteilungen und mehrere Krankenhausstandorte hinweg, Erleichterung der toolbasierten und standardisierten Entwicklung von Daten und Modellierung sowie Beschleunigung der Erstellung und Einführung solider Geschäftsmodelle für KI-gestützte Diagnose und Behandlung, um einen positiven Kreislauf zu fördern.Für die Zukunft plant Huawei, die globale Zusammenarbeit zu verstärken und konsequent neue Technologien im Bildungs- und Gesundheitswesen zu entwickeln und anzuwenden, um den sich ändernden Marktanforderungen gerecht zu werden. Gleichzeitig verpflichtet sich Huawei, die hochwertige Entwicklung der GEHPA voranzutreiben und so zum nachhaltigen Wachstum des globalen Bildungs- und Gesundheitswesens beizutragen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2731417/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2731418/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-ruft-globale-partnerallianz-fur-bildung-und-gesundheitswesen-ins-leben-um-das-potenzial-des-branchenokosystems-voll-auszuschopfen-302507855.htmlPressekontakt:Yibao Zheng,hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/6078824