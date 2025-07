Meerbusch (ots) -In einer schnelllebigen, von Rezession geprägten Marktwirtschaft und angesichts der wachsenden Zahl von Firmeninsolvenzen steigt für Verbraucher auch das Risiko, vorausbezahlte Waren oder Dienstleistungen nicht zu erhalten, auf Betrüger hereinzufallen oder mit Leistungen unbekannter Unternehmen einfach nicht zufrieden zu sein.Die neu gegründete Deutsche Gesellschaft für Unternehmenszertifizierung (DGFUZ) bietet hierbei eine erste Hilfe für diese Probleme: Das Start-up hat es sich mit dem Zertifiziert.de-Qualitätssiegel zur Aufgabe gemacht, Kunden auf den ersten Blick zu ermöglichen, seriöse und professionelle Betriebe zu erkennen. Das hat für beide Seiten große Vorteile: Unternehmen machen ihre Qualität auf den ersten Blick sichtbar, und Kunden finden schneller den richtigen Anbieter.Damit Unternehmen das Zertifiziert.de-Qualitätssiegel erhalten, prüfen die Gutachter der DGFUZ unterschiedliche Kriterien, zum Beispiel, wie zugänglich die Kontaktmöglichkeiten für Kunden sind, in welcher Form das Gewerbe betrieben wird oder wie zufrieden andere Kunden mit den Leistungen des Unternehmens laut Bewertungen und Kundenerfahrungen waren. Aber auch die Qualifikation der Mitarbeiter und die Bonität des Unternehmens werden bewertet."Dies sind alles Punkte, die indizieren, wie zuverlässig ein Unternehmen arbeitet - besonders für Erstkunden ist das entscheidend", weiß Geschäftsführer Eyk Elias Endemann. "Unternehmen jeder Größe können sich mit unserem Zertifikat von der Konkurrenz abheben, Seriosität auf den ersten Blick zeigen und auch neue Kunden für sich gewinnen. Es ist eine Win-win-Situation für beide Seiten.""Das Siegel, das zertifizierte Unternehmen von uns erhalten, kann sowohl auf der eigenen Website als auch gut sichtbar als Aufkleber auf Firmenfahrzeugen oder in Schaufenstern angebracht werden - so wird für potenzielle Kunden sofort klar, dass es sich um einen geprüften, seriösen Anbieter handelt", erklärt Endemann.Abdruck kostenfrei möglich. Kontakt für Interviewanfragen gerne unter info@zertifiziert.de. Besuchen Sie gerne unsere Website mit ausführlichen Informationen unter https://www.zertifiziert.de .Pressekontakt:Eyk Elias EndemannGeschäftsführerDGFUZ - Deutsche Gesellschaft für UnternehmenszertifizierungInfo@zertifiziert.deOriginal-Content von: DGFUZ - Deutsche Gesellschaft für Unternehmenszertifizierung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180374/6078835