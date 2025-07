NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Schadenversicherer Travelers hat seinen Gewinn im zweiten Quartal dank deutlich geringerer Schäden überraschend fast verdreifacht. Der Überschuss sprang im Jahresvergleich von 534 Millionen auf gut 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Mrd Euro) nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Auch in anderen Bereichen lief es besser. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger Gewinn gerechnet.

Im zweiten Quartal erzielte Travelers einen Umsatz von gut 12,1 Milliarden Dollar und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Katastrophenschäden gingen um fast 40 Prozent auf 927 Millionen Dollar zurück. Analysten hatten deutlich höhere Schäden erwartet. Teuer zu Buche schlugen wie im Vorjahr vor allem Stürme und Hagelstürme.

Anders als im zweiten Quartal 2024 reichten die Prämieneinnahmen aber aus, um die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb zu decken: Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 90,3 Prozent, nachdem sie ein Jahr zuvor mit 100,2 Prozent im roten Bereich gelegen hatte./stw/nas/stk