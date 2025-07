Memecoins bei 80 Mrd. USD und Snorter ermöglicht Millisekunden-Trading

Aufgrund des positiven Umfeldes haben die Memecoins wieder eine Marktkapitalisierung von 80 Mrd. USD erreicht, nachdem sie während der Korrektur zuvor höhere Verluste erlitten hatten. Nun scheint die Memetoken-Saison hingegen wieder angefangen zu haben.

Zudem wurde mit Snorter Bot jetzt ein neuer in Telegram integrierter Handelsroboter entwickelt, welcher die Trades innerhalb von nur Millisekunden ausführen soll. Für die Entwicklung konnten bisher über den Vorverkauf schon 1,97 Mio. USD eingeworben werden.

Snorter stellt mit seinem Angebot alle bisherigen Krypto-Tradingbots in den Schatten. So beträgt die Gebühr nur 0,85 %, während für den Handel eine Reihe von fortschrittlichen Tools bereitgestellt wird. Dies sind schnelles Sniping, Front-Running-Schutz und Betrugsfilter.

Wer sich besonders früh an dem Projekt beteiligen will, kann dies über den Vorverkauf tun, in welchem die SNORT-Coins in der aktuellen Phase für die nächsten zwei Tage noch rabattiert für 0,0985 USD angeboten werden.

Memecoin-Markt bietet immer gute Chancen wie BONK und PUDGY

Die Memecoins konnten heute insgesamt um 7,1 % an Wert gewinnen. Zu den größten Gewinnern gehören mit 12,5 % die aus Murads Portfolio, gefolgt von den KI-Memecoins mit 10,6 % und den Solana-Memecoins mit 9,7 %.

Einige führende Memecoins sind über die vergangenen 30 Tage sogar dreistellig gestiegen, wobei es bei International Meme Fund 549,0 %, bei Useless Coin 331,4 %, bei Startup 281,3 %, bei Pudgy Penguins 214,2 % und bei Bonk 160,8 % waren.

Allerdings handelt es sich dabei nicht um Ausnahmen, sondern ein regelmäßig wiederkehrendes Phänomen. Dies erinnert an die frühen Tage der Launchplattform Pump.Fun oder Pepe, welcher mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 5,72 Mrd. USD erreicht hat.

Beeindruckende Chancen haben die vorgestellten Memecoins wie Meme Fund geboten, der ein Investment von 1.000 USD in 6.490 USD hätte verwandeln können. Mit Hebel wären natürlich noch mehr möglich gewesen.

Allerdings haben nur die wenigsten Trader langfristig Erfolg, da ihnen die nötige Disziplin fehlt. Dabei müssen volatile Micro Caps, das Risikomanagement und das Timing beachtet werden, was jede Menge Konzentration erfordert.

Sie können jedoch von dem Handelsroboter von Snorter profitieren, welcher dafür entwickelt wurde, um rationaler zu handeln und hinderliche Emotionen wie Angst sowie Gier zu eliminieren.

Der Snorter Bot operiert auf der Solana-Blockchain und ermittelt neue Launches, führt Trades innerhalb von nur Millisekunden aus und stellt weitere Vorteile wie Risikokontrolle bereit.

Snorter ist der beste Telegram-Handelsroboter

Aufgrund seiner fortschrittlichen Infrastruktur kann der Snorter Bot für seine Nutzer hervorragende Konditionen bereitstellen. So nutzt dieser eine anpassbare RPC-Infrastruktur, um sich von den anderen Bots abzugrenzen, welche von öffentlichen Endpunkten abhängig sind.

Da diese Zugänge meist bei viel beachteten Starts überlastet oder gedrosselt werden, müssen sich die Trader mit Nachteilen abfinden. Mithilfe von Snorter soll dies jedoch nicht mehr nötig sein, da die Daten deutlich schneller verarbeitet und die Transaktionen vor andere ausgeführt werden. Somit können die unnötigen Verzögerungen vermieden werden, welche regelmäßige Händler viel Geld kosten.

Ein weiteres hilfreiches Feature ist der Sniper-Modus, der neu gestartete Coins innerhalb von Millisekunden erkennt und kauft. Deshalb müssen sich die Nutzer auch nicht mehr auf verzögerte Datensignale aus den sozialen Medien verlassen. Schließlich verfolgt der Bot die neuen Listungen und erfasst diese sofort nach ihrem Start.

Snorter wurde so gestaltet, dass er in Echtzeit operiert. Eine solche Geschwindigkeit wird nicht von Handelsrobotern wie Banana Gun, Trojan, Maestro und BonkBot geboten. Zudem offerieren sie keinerlei Sniper-Tool, was mit dieser Geschwindigkeit mithalten kann.

Die Nutzer von Snorter können ebenso von der Copy-Trading-Funktion profitieren. Somit können sie sich den Profitradern anschließen, um ihre Trades in Timing und Größe zu imitieren. All diejenigen, welche nicht so viel Zeit und Erfahrungen für die Analyse und Marktüberwachung haben, können somit an den Erfolgen anderer teilhaben.

Zudem legt Snorter großen Wert auf Sicherheit, weshalb unter anderem ein Betrugsfilter integriert wurde, der Honeypots erkennt und unschädlich macht. Außerdem werden Nutzer über den MEV-Schutz vor dem Frontronning geschützt.

Der Snorter Bot wurde so entwickelt, dass er seine Anwender schon vor den Trades beschützt, bevor sich das Risiko in ihrer Wallet bemerkbar macht.

All diese Punkte unterscheiden Snorter von seiner Konkurrenz und heben sein Angebot von der Masse ab. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Theorie, sondern eine tatsächliche Leistung, welche sogar unter hohem Druck gewährleistet wird.

Vorverkauf von Snorter übertrifft bereits Banana Gun

Aufgrund seines Wertversprechens dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sich der Handelsroboter an die Spitze des Krypto-Marktes gekämpft hat. Laut einigen Analysten könnte er sich zu einem der wichtigsten Tradingbots für Memecoins entwickeln.

Sofern Snorter die Erwartungen der Prognosen erfüllt, bietet der Presale nun eine hervorragende Chance, um sich die guten Konditionen zu Beginn zu sichern. Vergleicht man den Vorverkauf mit dem von Banana Gun, so konnte dieser nicht einmal so viel Kapital anziehen. Trotzdem wurde es einer der erfolgreichsten Tradingbots.

Daher könnte der Snorter Bot auch schon von Beginn an mit einem wesentlich überzeugenderen Angebot starten. Wer von Anfang an dabei sein will, kann dies über den Vorverkauf, welcher SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und Bankkarten akzeptiert.

Die neu gekauften SNORT-Coins können bereits in den Staking-Pool eingezahlt werden, um ein jährliches passives Einkommen von 199 % zu erhalten, das in Relation zu den insgesamt gestakten Coins vergütet wird.

Es wird empfohlen, an dem Presale über den Partner Best Wallet teilzunehmen, da diese für die Teilnahme an Vorverkäufen optimiert wurde und auch sonst zahlreiche hilfreiche Funktionen bereitstellt. Diese finden Sie im Google Play Store und Apple App Store.

Schließen Sie sich Snorter auf X und Instagram an, um rechtzeitig von den neuen Ankündigungen zu erfahren.

