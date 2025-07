DJ MÄRKTE EUROPA/Berichtssaison liefert Impulse für Plus an den Börsen

DOW JONES--Nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag notieren die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagmittag im Plus. Der DAX legt um 0,8 Prozent auf 24.197 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 handelt ebenfalls 0,8 Prozent im Plus. Für Volatilität sorgten am Vortag neuerliche Berichte über angebliche Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu Fed-Chef Jerome Powell. Beruhigend auf die Märkte wirkte dann ein Dementi von Trump. Er bestritt, dass er sich zu Entlassungsplänen für US-Notenbankchef Jerome Powell geäußert habe. Damit kann sich das mit den US-Erzeugerpreisen verbesserte Zinsumfeld nun doch am Aktienmarkt in Europa durchsetzen. Zudem hatte Trump von Fortschritten bei den Zollverhandlungen mit der EU gesprochen.

Die Inflation im Euroraum ist im Juni auf 2,0 Prozent gestiegen. Der Preisdruck in der Eurozone hat im Juni leicht zugenommen. Die Europäische Zentralbank hatte im Juni zum achten Mal seit Juni letzten Jahres ihren Leitzins gesenkt. Die Anleger gehen davon aus, dass die Ratsmitglieder die Zinsen im Laufe des Jahres 2025 erneut senken werden, auch wenn sie bei der Sitzung im Juli nicht geändert werden dürften. Dies steht im Gegensatz zur Federal Reserve, die angesichts der möglichen Auswirkungen der Zollpolitik der US-Regierung bei Zinssenkungen zurückhaltender ist.

ABB liefert positiven Impuls für die Branche

Im Blick steht weiterhin die Berichtssaison, die heute einige positive Überraschungen parat hält. Geschäftszahlen gibt es unter anderem aus der Schweiz. Dort hat der Industriekonzern ABB (+8%) im zweiten Quartal so viele Aufträge wie noch nie verzeichnet und sieht sich ungeachtet der geopolitischen Unsicherheiten auf gutem Weg zu einem weiteren Rekordjahr. Für das dritte Quartal 2025 erwarten die Schweizer weiteres Wachstum und bekräftigten die Jahresprognose. Im zweiten Quartal kletterte der Auftragseingang um 16 Prozent auf 9,785 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 14 Prozent. Für die Aktie von Siemens geht es in Folge um 2,7 Prozent nach oben, der Sektor der Industriewerte in Europa handelt 2,1 Prozent im Plus.

Novartis legte zwar beeindruckende Ergebnisse vor und setzte damit eine Reihe von Quartalsberichten fort, in denen die Erwartungen übertroffen und die Prognose zum zehnten Mal angehoben wurde, wie Analyst Stefan Schneider von Vontobel kommentiert. Novartis erwarte nun für dieses Jahr ein Wachstum des operativen Kernergebnisses im niedrigen Zehnerprozentbereich, nachdem zuvor ein Anstieg im niedrigen zweistelligen Bereich prognostiziert worden war. Negativ wird an der Börse allerdings bewertet, dass CFO Harry Kirsch das Unternehmen verlässt. Kirsch geht in den Ruhestand und wird durch Mukul Mehta ersetzt. Kirsch sei seit 2013 Finanzchef bei dem Pharmakonzern gewesen und werde von Investoren allgemein als der beste CFO der Branche angesehen, so die Analysten von Intro Health .Die Aktie notiert 0,2 Prozent im Minus.

Swatch muss laut Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel dringend das Wachstum wiederherstellen. Der Schweizer Uhrenhersteller meldete für das erste Halbjahr einen Umsatz von 3,06 Milliarden Franken, ein Rückgang von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen. Dies spiegele das gedrückte Marktumfeld in China wider, so Bertschy. Das Unternehmen sehe jedoch erste positive Anzeichen für eine Verbesserung in China, für die Aktie geht es 2,7 Prozent nach oben.

Die Aktie von Gerresheimer verliert gegen den Trend knapp 5 Prozent. Den Grund liefert die Aussage vom Vorabend, wonach sich das Unternehmen nicht mehr von einem Private Equity Investor übernehmen lassen will. Damit entweicht zunächst sämtliche noch vorhandene Übernahmefantasie aus dem Wert. Die jüngst veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal machten deutlich, dass die Marge unter Druck steht.

Docmorris steigen um 10 Prozent, hier hilft der weiter gute Nachrichtenfluss. Nun ist der Bundesgerichtshof der Linie des Europäischen Gerichtshofs gefolgt und hat die Zulässigkeit von Rezept-Boni bestätigt. In der Folge führt Docmorris ab sofort wieder den Bargeldbonus ein, was an der Börse positiv gewertet wird. Auch die Aktie der Online-Apotheke Redcare Pharmacy handelt knapp 9 Prozent im Plus.

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich (-11%) hat angesichts eines schwierigeren Umfelds und Aufwendungen für ein Kostensenkungsprogramm sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose für dieses Jahr kassiert.

