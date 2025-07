Gräfeling (ots) -Biersommeliers leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das Kulturgut Bier. Ihre fundierten Fachkenntnisse und kommunikativen Fähigkeiten werden alle zwei Jahre bei der Weltmeisterschaft der Biersommeliers honoriert. Am 13. und 14. September 2025 findet in München diese prestigeträchtige Veranstaltung nun bereits zum achten Mal statt.Die Doemens Akademie in Gräfelfing bei München zählt zu den weltweit führenden Institutionen für die Brau- und Getränkebranche. Weiterbildung und Beratung sind seit mehr als 130 Jahren die Eckpfeiler und seit 2004 die Ausbildung zum Biersommelier.Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft treten 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 18 Nationen und drei Kontinenten gegeneinander an. Viele von ihnen mussten sich in nationalen Vorausscheidungen qualifizieren.Die Vorrunden am 13. September finden in den Räumen der Doemens Akademie statt. Hier sind vor allem sensorische Fähigkeiten in Bierstil- und Flavour-Tests gefragt. Am 14. September treten die zehn Besten der Vorrunden im Halbfinale im K.o.-Modus gegeneinander an. Die sechs Finalisten präsentieren anschließend ihre sensorischen Kompetenzen und ihr Biersommelier-Know-how, indem sie ein ihnen vorher unbekanntes Bier einer hochkarätigen Jury präsentieren."Die Vorbereitungen der Nationalteams laufen auf Hochtouren. Es wird so intensiv trainiert wie noch nie. Denn: Die Leistungsdichte im internationalen Teilnehmerfeld ist enorm, Nuancen werden den Ausschlag geben", betont Jens Luckart, Leiter der Doemens Genussakademie und Verantwortlicher für die Weltmeisterschaft.Das Finale am 14. September 2025 ist ab 15.00 Uhr auf dem Münchner Messegelände (Conference Center Nord, 1. OG, Saal C 62) öffentlich. Pressevertreter sind herzlich eingeladen, dieses Highlight live vor Ort zu verfolgen. Anmeldungen bitte an Andreas Hofbauer senden.Wer nicht persönlich vor Ort sein kann, hat über den Doemens-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@doemense.v.9024) die Möglichkeit, das Finale live zu verfolgen.https://doemens.org/termine/weltmeisterschaft-der-biersommeliers-2025/Pressekontakt:Doemens Academy GmbHAndreas HofbauerLeiter ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 89 85805-85E-mail: hofbauer@doemens.orgWebsite: www.doemens.orgOriginal-Content von: Doemens Academy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132791/6078897