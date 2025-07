Köln (www.fondscheck.de) - Der Aktienmarktindex der globalen Schwellenländer verbuchte im Juni einen Anstieg, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE).Alle Hauptregionen sowie die Frontier Markets hätten eine freundliche Entwicklung aufgewiesen. Die bedeutenden Märkte in China sowie in Indien seien hinter den übrigen Märkten zurückgeblieben. Das Umfeld an den Rentenmärkten der Schwellenländer sei ebenfalls freundlich gewesen. Der Sauren Emerging Markets Balanced D habe den Monat mit einem Wertzuwachs in Höhe von 0,9% abgeschlossen. ...

