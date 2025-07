München (ots) -Am 22. Juli 2025 besucht der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, die Sanitätsakademie der Bundeswehr in München. Begleitet wird er von Generalstabsarzt Dr. Hans-Ulrich Holtherm, dem Kommandeur der Akademie.Im Mittelpunkt des Besuchs stehen die Aufgaben des Sanitätsdienstes der Bundeswehr bei der Landes- und Bündnisverteidigung und die Nutzung moderner Ausbildungsmethoden zur Vorbereitung auf diesen Kernauftrag. Zu diesen gehören z. B. dynamische Simulationen zur Ersten Hilfe in Gefechtssituationen mit denen Sanitätspersonal unter Einsatzbedingungen geschult wird. Hierzu wird es eine Präsentation geben.Ergänzt wird die Vorführung durch einen Einblick in das mobile Labor des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr, das für schnelle, feldtaugliche Diagnostik im Rahmen des medizinischen Schutzes vor biologischen Gefahren konzipiert ist.Außerdem wird Herrn Bundesminister die experimentelle Rettungsdrohne "Grille" vorgestellt. Der sich in Erprobung befindliche Prototyp steht sinnbildlich für Innovation und die Integration von modernen Einsatz- und Ausbildungsmitteln beim Sanitätsdienst der Bundeswehr.Im Anschluss gibt der Bundesminister der Verteidigung ein kurzes Pressestatement ab.Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an diesem Truppenbesuch teilzunehmen.Hinweise für die Medien:Eintreffen bis spätestens 09.45 Uhr bei Sanitätsakademie der Bundeswehr, Ernst-von-Bergmann-Kaserne (Wache), Neuherbergstraße 11, 80937 München. Bei späterem Eintreffen kann ein Zugang zur Veranstaltung nicht mehr gewährleistet werden. Teilnahme nur mit Akkreditierung. Eine Nachakkreditierung oder kurzfristige Teilnahme sind nicht möglich.Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten, sich per E-Mail oder telefonisch bis Freitag, den 18. Juli 2025, 17:00 Uhr anzumelden bei:Unterstützungskommando der Bundeswehr, Presse- und InformationszentrumE-Mail: UstgPresse@bundeswehr.org /Telefon: +49 (228) 5504 -1131/-1932Pressekontakt:Unterstützungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (228) 5504 -1112Nach Dienst: +49 (151) 14856035UstgKdoBwPIZ@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6078925