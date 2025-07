MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Ceconomy nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 3,80 auf 4,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Unterhaltungselektronik-Händler habe mit seinen Zahlen und dem angehobenen Ebit-Jahresziel seine Erwartungen übertroffen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Er sieht weiteres Aufwärtspotenzial, falls Ceconomy seine Ziele für das neue Geschäftsjahr erreiche. Sein Kursziel hob er wegen gestiegener Ergebnisschätzungen sowie leicht höheren Multiples./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 11:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007257503