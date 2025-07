Lübeck (ots) -Mit einer großen Abschlussveranstaltung am 17. Juli 2025 feiert das Projekt "Parkour Pur!" den erfolgreichen Abschluss seines dritten Jahres. Gemeinsam mit der Movement Family werden Schüler*innen aus Lübeck und Umgebung zeigen, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben. Die Veranstaltung markiert den Höhepunkt eines Projekts, das seit August 2022 jungen Menschen Bewegung, Selbstwirksamkeit und Teamgeist auf ganz besondere Weise näherbringt."Es ist jedes Mal aufs Neue spannend mitzuerleben, wie Kinder und Jugendliche in einer konkurrenzfreien Umgebung körperlich und mental ihre Grenzen überwinden und so über sich selbst und als Klassengemeinschaft wachsen können", sagt Lukas Janku, 1. Vorstand Movement Family e.V."Parkour Pur!" hat seit dem Projektstart über 50 Schulklassen erreicht. Jede Klasse wurde über mindestens ein Schulhalbjahr hinweg wöchentlich begleitet. Insgesamt nahmen rund 1.500 Schüler*innen an dem Bewegungsangebot teil."Uns ist wichtig, junge Menschen frühzeitig für Bewegung zu begeistern - mit Angeboten, die Spaß machen und die Lebensrealität der Schüler*innen aufgreifen", sagt Lena Geilenbrügge, Leiterin Marke und Marketing von der VIACTIV Krankenkasse. "'Parkour Pur!' setzt genau da an: niedrigschwellig, inklusiv und mit viel Herzblut."Auch im kommenden Schuljahr wird die Erfolgsgeschichte von "Parkour Pur!" fortgesetzt - dann bereits im vierten Jahr in Folge.Über das Projekt:"Parkour Pur!" ist ein schulbasiertes Bewegungsprojekt, das in enger Zusammenarbeit mit der Movement Family realisiert wird. Es fördert nicht nur körperliche Fitness, sondern stärkt auch Selbstvertrauen, soziale Kompetenzen und die Fähigkeit, Herausforderungen kreativ zu meistern.Pressekontakt:Tobias DunkelFon: 0234 479-2489Mail: tobias.dunkel@viactiv.deOriginal-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121326/6078957