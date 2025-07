Berlin (ots) -- Bundeskanzler Merz forderte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf, zentrale Teile der Verordnung über entwaldungsfreie Produkte (EUDR) auszuhebeln- Umweltorganisationen fordern von der Bundesregierung: Zentrales Element des Green Deals für den Klima- und Wälderschutz muss Ende des Jahres umgesetzt werden- Merz-Vorschlag einer Null-Risiko-Klasse wäre Einfallstor für illegale Produkte in die EU mit negativen Folgen für heimische UnternehmenDie Umweltorganisationen Deutsche Umwelthilfe, NABU, WWF, OroVerde, Global Nature Fund, Robin Wood und BUND warnen in einem offenen Brief an Bundeskanzler Merz vor einer massiven Schwächung der EU-Verordnung über entwaldungsfreie Produkte (EUDR). Die Organisationen fordern nach bereits erfolgtem Aufschub und vielen Vereinfachungen, das Gesetz nun wie geplant und ohne weitere inhaltliche Änderungen Ende des Jahres umzusetzen.Bundeskanzler Merz hatte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Brief aufgerufen, die deutsche Land- und Forstwirtschaft mit Hilfe einer zusätzlichen Null-Risiko-Kategorie aus dem Anwendungsbereich der EUDR zu nehmen.Die Organisationen kritisieren: "Die von Bundeskanzler Merz geforderte Null-Risiko-Variante für Deutschland würde die Schutzwirkung der Verordnung untergraben, Wirtschaftsakteure massiv verunsichern, Handelspartner verärgern und Unternehmen, die die Verordnung bereits weitgehend umgesetzt haben, bestrafen. Ohne verpflichtende Herkunftsnachweise drohen neue Schlupflöcher für riskante Produkte, wodurch die Umsetzung der EU-Verordnung über entwaldungsfreie Produkte faktisch ins Leere laufen würde. Das Nachsehen hätte dadurch vor allem die heimische Wirtschaft, die ehrlichen Handelspartner und die Wälder weltweit."Die Mehrzahl der Unternehmen, darunter auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, hat längst in Rückverfolgbarkeit und rechtskonforme Lieferketten investiert und ist startbereit, um die EUDR umzusetzen. Dies unterstreichen auch Statements von Tchibo, ETG, Danzer, DHG, Ferrero, Nestle, Neumann Kaffee Gruppe und Danone, in welchen sie eine fristgerechte Anwendung der EUDR zum Ende dieses Jahres fordern.Hintergrund:Die EU-Verordnung über entwaldungsfreie Produkte ist seit Juni 2023 in Kraft und sollte ab Ende 2024 verbindlich angewendet werden. Nach Widerstand von Konservativen und Rechten im EU-Parlament wurde der Gültigkeitsbeginn auf Ende 2025 verschoben. Die Verordnung verpflichtet Unternehmen, für bestimmte Rohstoffe und Produkte wie Palmöl, Rindfleisch, Soja und Holz nachzuweisen, dass diese nicht aus Entwaldung, Walddegradierung oder illegaler Produktion stammen. Die Verordnung gilt gleichermaßen für alle Marktteilnehmer - innerhalb und außerhalb der EU.Link:Zum offenen Brief: https://l.duh.de/p250717Pressekontakt:Tina Lutz, Deutsche Umwelthilfe0163 2822403, lutz@duh.deJohannes Zahnen, WWF0151 18854952, johannes.zahnen@wwf.deFenna Otten, ROBIN WOOD0160 3441208, tropenwald@robinwood.deMartina Schaub, OroVerde - Die Tropenwaldstiftung0228 2429015, mschaub@oroverde.deNicola Uhde, BUND0151 14148267, Nicola.Uhde@bund.netSven Selbert, NABU0172 2832663, Sven.Selbert@NABU.deStefan Hörmann, Global Nature Fund0228 184869411, hoermann@globalnature.orgDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6078956