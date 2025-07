NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen und einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die neuen Ziele des Gabelstaplerkonzerns für 2025 lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnwarnung des Managements dürfte der fortgesetzten Marktschwäche im Gabelstaplergeschäft in Europa und Deutschland und dem Wettbewerbsdruck geschuldet sein./rob/ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 07:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 07:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE0006219934

