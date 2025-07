New York (www.fondscheck.de) - Neuberger Berman gibt das erfolgreiche Closing des NB Strategic Co-Investment Partners V Fund ("Fonds V" oder der "Fonds") bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds schloss mit Kapitalzusagen in Höhe von über 2,8 Milliarden US-Dollar und übertraf damit sein Ziel von 2,25 Milliarden US-Dollar sowie die Größe des Vorgängerfonds. "Dies unterstreicht die wachsende Nachfrage der Investoren auf GP-zentrierte Strategien und stärkt Neubergers Position als führender globaler Private-Equity-Co-Investment-Manager mit einem verwalteten Co-Investment-Kapital von über 40 Milliarden US-Dollar über seine gesamte Plattform", erklärt Joana Rocha Scaff, Head of Europe Private Equity bei Neuberger Berman. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...