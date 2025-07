New York (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen erhält die Auszeichnung "AWS Generative AI Competency" für die Unterstützung globaler Organisationen bei der Steigerung der Produktivität und der Förderung der Geschäftstransformation durch KI-gestützte AutomatisierungAuf dem AWS Summit New York City, gab Automation Anywhere, der führende Anbieter von Agentic Process Automation (APA), heute bekannt, dass es die "AWS Generative AI Competency" erreicht hat. Diese Anerkennung spiegelt die nachgewiesene technische Expertise und den Erfolg von Automation Anywhere bei der Entwicklung, Bereitstellung und dem Betrieb von generativen KI-Lösungen auf AWS wider."Die Erlangung der AWS Generative AI Competency unterstreicht die Stärke unseres KI-gestützten agentenbasierten Automatisierungssystems und bestätigt den realen Nutzen, den wir unseren Unternehmenskunden bieten", so Adi Kuruganti, Chief Product Officer von Automation Anywhere. "Die Auszeichnung bestätigt unsere Fähigkeit, generative KI, Automatisierung und Orchestrierung in großem Maßstab zu kombinieren und so Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Produktivität zu steigern, Reibungsverluste bei der Arbeit zu reduzieren und mit den bewährten und agilen AWS-Lösungen schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen."Das AWS Competency Program (https://aws.amazon.com/partners/programs/competencies/) zielt darauf ab, Kunden bei der Kontaktaufnahme mit AWS-Partnern zu unterstützen, die über umfassende Kenntnisse und technisches Fachwissen bei der Verwendung von AWS-Technologien und Best Practices zur Einführung von generativer KI verfügen. Diese Partner erleichtern die nahtlose Integration und Bereitstellung von AWS-basierten Lösungen, um die einzigartigen Anforderungen von Startups und globalen Unternehmen zu erfüllen.Die Agentic Process Automation (APA) von Automation Anywhere führt eine neue Klasse von KI-gesteuerten Software-Agenten ein, die komplexe Geschäftsprozesse selbstständig verwalten. APA ist in Amazon Bedrock integriert und kombiniert generative KI mit Automatisierung und Orchestrierung auf Unternehmensniveau, um dynamische Aufgaben zu bewältigen, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit integrierter Governance und Sicherheit hilft APA Unternehmen, sich schneller auf dem Weg zum autonomen Unternehmen zu bewegen - und damit ein neues Maß an Agilität, Produktivität und Skalierbarkeit in allen Branchen zu erreichen. Weitere Informationen: automationanywhere.com/rpa/agentic-process-automation.Informationen zu Automation AnywhereAutomation Anywhere ist führend im Bereich der Agentic Process Automation (APA) und wird von der Vision geleitet, die Zukunft der Arbeit durch die Freisetzung des menschlichen Potenzials durch Automatisierung zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.automationanywhere.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2383572/5235337/Automation_Anywhere_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/automation-anywhere-erhalt-aws-generative-ai-competency-302507989.htmlPressekontakt:Susan Torrey | susan.torrey@automationanywhere.comOriginal-Content von: Automation Anywhere, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173141/6079009