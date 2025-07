Emittent / Herausgeber: Verumo / Schlagwort(e): Studie

Nachfrageboom und Expansion: Cybersicherheits-Unternehmen für verschlüsselte Kommunikation Sekur Private Data setzt auf Preiserhöhungen



17.07.2025 / 16:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





In Sachen Internet-Sicherheit gibt es keine Zeit zu verschwenden. Denn für IT-Dienstleister und Cloud-Anbieter wird es damit immer wichtiger, auf proaktive, adaptive Sicherheitslösungen zu setzen. Das Schweizer Unternehmen Sekur Private Data Ltd. (WKN: A3DKJ0, ISIN: CA81607F1036) prescht mit innovativen Ideen nach vorne. Cyberkriminalität schlägt um sich Die IT-Branche steht immer stärker unter Druck: Jeden Tag werden weltweit mehrere tausend erfolgreiche Cyberattacken registriert. Besonders bei unerlaubtem Datenzugriff handelt es sich oft um Millionen Einzelvorfälle. Die Statistiken zu Häufigkeit und Dimension dieser Angriffe unterscheiden sich je nach Quelle erheblich, da nicht immer dieselben Kriterien und Schadensklassen zugrunde gelegt werden. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen vor allem große Cloud-Anbieter, die gigantische Datenvolumina, im Bereich von vielen Zettabytes, also Billionen Terabyte, verwalten. Allein dort werden Tag für Tag bis zu einer Milliarde potenzielle Gefahren erkannt, vom automatisierten Botnet über gezielte Netzwerkscans bis hin zu ausgeklügelten Hackerattacken. Laufend werden neue Schwachstellen identifiziert, wodurch die Bedrohungslage stetig wächst und nahezu unbegrenzt erscheint. Der IT Security-Markt wächst rasant Auffällig ist ein klarer Anstieg der Angriffsdichte, insbesondere bei mittelgroßen Vorfällen, die durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und ersten quantenbasierten Verfahren an Raffinesse gewinnen. Bei Amazon Web Services (AWS) werden durchschnittlich rund 750 Millionen potenzielle Bedrohungen pro Tag registriert, viele davon durch automatisierte Systeme wie Botnets und Scanning-Tools. Die Branche arbeitet mit Hochdruck an effektiven Lösungen. Nach Angaben des FBI Internet Crime Complaint Center summierten sich die offiziell gemeldeten Schäden durch Internetkriminalität im Jahr 2024 auf mindestens 16Mrd. USD, basierend auf rund 860.000 registrierten Einzelfällen. Das entspricht einem Anstieg von etwa 33% gegenüber 2023. Bezieht man jedoch weltweite Fälle und nicht gemeldete Delikte mit ein, schätzen Experten die tatsächlichen Verluste bis Ende 2025 auf realistische 1,2 bis 1,5Billionen USD. Sekur Private Data kommt zur richtigen Zeit Der Schweizer Cybersecurity-Spezialist Sekur Private Data rückt derzeit stark ins Rampenlicht. Obwohl die Aktie in Kanada notiert ist, steuert das Unternehmen seine Geschäfte aus der Schweiz heraus. Sekur hat sich auf innovative Sicherheits- und Datenschutzlösungen spezialisiert und bietet Unternehmen wie Privatpersonen ein umfassendes Portfolio an Schutzmechanismen gegen unbefugten Zugriff und Cybergefahren. Angesichts der aktuellen Bedrohungslage sind diese Angebote mehr denn je gefragt: Nutzer erhalten die volle Kontrolle über ihre Privatsphäre und entscheiden selbst, welche Inhalte zugänglich sind. Mit Diensten wie SekurMail, SekurMessenger und SekurVPN stellt Sekur benutzerfreundliche und zuverlässige Kommunikations- und Speicherlösungen bereit, die konsequent Schweizer Datenschutzprinzipien erfüllen. Die jüngsten Entwicklungen im Silicon Valley führen aktuell zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage und zahlreicher Rückfragen. Die Schweiz verfügt über die weltweit strengsten Datenschutzgesetze, das DSG. Damit ist Sekur bestens gerüstet, die hohen Anforderungen in einem sensiblen Markt zu meistern. Weltweite Vertriebsoffensive trägt erste Früchte Besonders hervorzuheben ist das differenzierte Abo-Modell von Sekur, das stabile Einnahmen und großes Skalierungspotenzial bietet. Als europäische Alternative zu US-Anbietern setzt Sekur durch Hosting in der Schweiz auf höchste Datenschutzstandards, ein klarer Pluspunkt angesichts wachsender Bedenken zu Geheimdienstzugriffen. Nach erfolgreicher Kapitalerhöhung über 1,7 Mio. CAD plant das Unternehmen die Expansion nicht nur in den USA, sondern auch in Afrika, wo Cyberangriffe zuletzt stark zunahmen. Eine neue Führungsriege aus Diplomatie, Militär und Finanzwelt forciert zudem den Markteintritt bei staatlichen Institutionen; dafür entstand eigens ein Geschäftsbereich für Regierungs- und Diplomatenkommunikation in Washington. Die Nachfrage nach sicherer VIP-Kommunikation wächst rasant, zuletzt waren mehrere Regierungsbehörden von schweren Cyberangriffen betroffen. Aktuell werden die Preise für sämtliche Servicepakete um 35 bis 110% angehoben, getrieben durch die massiv gestiegene Nachfrage nach hochsicheren, DSGVO-konformen Lösungen und die sprunghafte Zunahme von Business-Email-Compromise-Angriffen, die auch große Anbieter betreffen. Besonders beliebt ist das patentierte SekurSend, das gezielt BEC und Spionage über VPNs verhindert und den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde deutlich erhöhen dürfte. Im Fokus stehen weiterhin datensensible Branchen wie Finanzen, Recht, Immobilien und Luftfahrt. Neue Features wie 20 Alias-Adressen, White-Label-Lösungen und SEC-konforme Archivierung, ein starkes Argument für Unternehmen, ergänzen das Angebot. Positionierung in hochsensiblen Bereichen Sekur positioniert sich damit klar im globalen Premium-Segment für Führungskräfte, Diplomaten und Entscheider, mit einer proprietären Plattform frei von Tracking und Data-Mining, welche diskrete Kommunikation und maximale Sicherheit garantiert. Die Weichen sind nun auf Expansion gestellt. CEO Alain Ghiai erklärte: "Wir haben in letzter Zeit eine Verschiebung der Nachfrage beobachtet, da hochwertige Kunden wie vermögende Privatpersonen, VIPs, Anwaltskanzleien, Family Offices und Regierungsbeamte aufgrund der zahlreichen Cyberangriffe auf E-Mails und Chat-Anwendungen großer Technologieunternehmen nach einer Alternative zu den traditionellen Lösungen dieser Unternehmen suchen. KI verschlimmert die Situation zusätzlich, und auch Datenbroker und Telekommunikationsbetreiber sind gefährdet. Dieses Umfeld ist ideal, um den Bekanntheitsgrad von Sekur zu steigern, da wir unabhängig von großen Technologieunternehmen sind und niemals Daten oder Standorte aus Ihren Kommunikationen extrahieren. Sekur soll unsere Kunden vor Phishing, Business E-Mail Compromise-Angriffen, KI-Hacks sowie Chat- und SMS-Hacks schützen." Sekur Private Data ist für dynamisches Wachstum bestens aufgestellt Der weltweite Cybersicherheits-Markt wächst derzeit sehr dynamisch. 2025 wird ein Marktvolumen von rund 180 bis 212 Mrd. USD erwartet, die jährliche Wachstumsrate (CAGR) liegt langfristig bei etwa 9 bis 11 Prozent. Bis 2035 könnte der Markt auf über 730 Mrd. USD anwachsen. Wichtige Treiber sind steigende Cyberangriffe, Cloud-Services und neue Vorschriften. Besonders schnell wachsen die Segmente Cloud-Sicherheit, E-Mail-Security und KI-gestützte Lösungen. Sekur ist hervorragend positioniert, um von diesem starken Wachstumstrend zu profitieren und plant langfristig eine Börsennotierung an der NASDAQ. Die Aktie wird unter dem Kürzel SKUR an der kanadischen Börse gehandelt und ist auch an führenden deutschen Handelsplätzen unter der WKN A3DKJ0 gelistet. Die Aktie von Sekur Private Data gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für den Wachstumsmarkt Cybersicherheit interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu Sekur Private Data Ltd. ( https://verumo.de/aktien/sekur-private-data-ltd ). Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail. Aktiendaten und Finanzierung WKN: A3DKJ0 / ISIN: CA81607F1036 / CSE: SKUR / FRA: SWISF Kurs (16.07.2025): 0,11 CAD Marktkapitalisierung: 22,55 Mio. CAD Listings: CSE, OTC, Gettex, Lang & Schwarz, Frankfurt, München, Stuttgart Anzahl Aktien (April 2025): ca. 205 Mio. nach Private Placement Aktuell abgeschlossene Finanzierung: 34,069 Mio. Aktien zu 0,05 CAD (01.07.2025) Website: Informationen zum Unternehmen unter https://www.sekur.com .

Kontaktadresse Munsch International LTD

Faros Avenue 57, Anthea Gardens 3, House 20

7560 Pervolia, Zypern

Email: info@verumo.de



Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte



Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung von Wertpapieren dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Munsch International LTD und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der Munsch International LTD und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Beratungsverhältnis. Die Berichterstattung bezieht sich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf eine individuelle Anlageentscheidung. Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren, Mitarbeiter und sonstige Bekannte der Munsch International LTD Wertpapiere der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und den Handel mit diesen Wertpapieren beabsichtigen, wodurch ein Interessenskonflikt bestehen kann. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Munsch International LTD ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der Munsch International LTD ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unsere vollständigen AGB und Disclaimer .



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.