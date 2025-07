Bitcoin-Kurs-Prognose: Nach Allzeithoch kaufen, halten oder verkaufen?

Bitcoin wird zwar als Benchmark für den Krypto-Markt genutzt, jedoch verlagert sich die Aufmerksamkeit der Analysten derzeit auf andere Aspekte. Welche dies sind und wie Anleger nun erfahrungsgemäß das Beste aus dem aktuellen Marktumfeld machen können, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Interesse der Anleger verlagert sich zunehmend auf die Altcoins

Nachdem Bitcoin am 14. Juli ein neues Allzeithoch von mehr als 123.000 USD ausgebildet hat, setzten schnell die Gewinnmitnahmen ein. Seitdem hat das Momentum nachgelassen, was unter anderem auf die steilen Anstiege zurückzuführen ist, welche den RSI bis in der Zone der Überkauftheit getrieben hat.

Im Gegensatz dazu konnte die Marktkapitalisierung der Kryptoindustrie heute sogar nahe an das letzte Allzeithoch von 3,8 Bio. USD steigen. Nachdem das Ausbruchslevel noch einmal getestet wurde, deutet der Chart auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin, was sich auch unterstützend auf Bitcoin auswirkt.

BTC-ETH-Verhältnis | Quelle: Tradingview

Allerdings hat das BTC-ETH-Verhältnis nach dem Unterschreiten der letzten Bodenformation den Trend noch einmal fortgesetzt. Während im April noch 57 ETH für 1 BTC benötigt wurden, sind es mittlerweile nur noch 34 und somit 40,35 % weniger. Ebenso hat die Bitcoin-Dominanz einen starken Abfall von 64,5 % auf mittlerweile 61,5 % erlitten.

All dies deutet auf den Beginn einer Altcoins-Saison hin, wie auch der langsam steigende Altcoin-Season-Index und der Crypto Fear & Greed Index vor der extremen Gier. Daher erwarten viele auch, dass sich Bitcoin in der nächsten Zeit schlechter als die noch günstiger bewerteten Altcoins entwickelt. Allein heute haben die Kurse von 6 der Top 10 BTC über die vergangenen 7 Tage überholt.

Bitcoin-Kurs-Prognose: Dann ist mit dem nächsten Allzeithoch zu rechnen

Zuletzt konnte das Bitcoin-Handelsvolumen mit 183,6 Mrd. USD noch ein neues Rekordhoch verzeichnen. Mittlerweile hat es wieder auf 73,73 Mrd. USD deutlich abgenommen, hält sich dennoch auf einem höheren Niveau.

Wahrscheinlich warten die Anleger nun auf den nächsten Katalysator, welcher die Rally wieder antreibt, wie die heute erwartete Unterzeichnung der neuen Krypto-Gesetze, welche jedoch schon teilweise eingepreist wurden.

Derzeit rotieren die Anleger ihre Bitcoin-Gewinne in die günstigeren Altcoins, da sich jetzt der Fokus wie in vorherigen Zyklen verlagert. Schließlich hat das Renditepotenzial von BTC abgenommen, während die volatileren Altcoins in einem Bullenmarkt die größere Chance bieten. Daher könnten Bitcoin-Anleger in nächster Zeit vergleichsweise enttäuscht werden.

Bitcoin-Chart | Quelle: Tradingview

Dennoch profitiert auch Bitcoin von der Steigerung der Geldmenge M2. Zudem dürften sich die Zölle der USA trotz einer Erhöhung der effektiven Zollrate auf ein historisches Niveau weniger inflationär auswirken, als befürchtet wird. Denn 80 % der Einnahmen kommen laut Lance Roberts von inländischen Diensten, welche nicht von den Zöllen betroffen sind.

Zuletzt wurde eine geringere Inflation in den USA berichtet, wobei auch der Frühindikator in Form der Produzentenpreise niedriger ausgefallen ist. Heute lagen die Importpreise im Monatsvergleich mit 0,1 % etwas höher, nachdem sie zuvor um 0,4 % gefallen sind, jedoch waren sie dennoch niedriger als die erwarteten 0,3 %.

All dies zeigt, dass sich die Zölle möglicherweise nicht so inflationär auswirken, wie es von vielen inklusive großen Teilen der Fed befürchtet wird, weshalb diese nun erstmal auf die nächsten Daten warten wird. Derzeit rechnen die Märkte nur noch zu 56,34 % im September mit der ersten Zinssenkung um 25 Basispunkten.

Bis dahin wird Bitcoin jedoch noch von der globalen Geldmenge M2 gestützt, welche weitere Anstiege begünstigt, wobei die nächste wichtige Marke bei 150.000 USD liegt. Daher würden wir jetzt bei weiteren Rücksetzern bis mindestens Mitte September nachkaufen, wobei vor allem die Altcoins wie Bitcoin Hyper zu empfehlen sind.

Bitcoin Hyper positioniert sich als der nächste BTC-Katalysator

Auf der Suche nach dem nächsten Katalysator für die Rally haben immer mehr Anleger den neuen Bitcoin Hyper für sich entdeckt. Denn dieser positioniert sich als die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung, welche jedoch nicht nur Zahlungen wieder schneller und günstiger macht, sondern Bitcoin in ein funktionales Asset verwandelt.

Mithilfe der nicht verwahrenden Bridge können die Bitcoins in eine gewrappte Version verwandelt werden, die von einer Skalierbarkeit wie von Solana profitieren. Möglich wird dies über die Solana Virtual Machine, wobei das Netzwerk über 1 Mio. Transaktionen pro Sekunde erreichen soll, was mehr als nur dem Finanzsektor ausreichend Bandbreite bietet.

Besonders attraktiv ist auch die geringe Latenz, da die Transaktionen innerhalb von nur Millisekunden verarbeitet werden. Die Gebühren liegen dabei fast bei 0 USD, womit es nicht nur als Wertspeicher, sondern auch als dezentrale Supercomputer hervorragend geeignet ist. Im Unterschied zu anderen Skalierungslösung wird Bitcoin somit direkt eingebunden.

Die Kombination aus Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Liquidität durch die Fusion aus Solana und Bitcoin stellt viele alte Lösungen in den Schatten. Daher hat das Projekt mit dem Vorverkauf zügig über 3,18 Mio. USD eingeworben. Die HYPER-Coins werden in der aktuellen Phase noch für weniger als 29 Stunden für 0,0123 USD angeboten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.