Uber kündigte am Donnerstag eine Partnerschaft mit dem E-Mobility-Start-up Lucid an. 300 Millionen Dollar wird Uber in den Hersteller von Elektroautos investieren. Die Aktie von Lucid springt um 30 Prozent nach oben.Uber und Lucid wollen in den nächsten sechs Jahren mehr als 20.000 Robotaxis auf die Strasse bringen. Der Deal wird Uber 300 Millionen Dollar kosten. Bereits im kommenden Jahr sollen die Robotertaxis aus dem Hause Uber und Lucid erste Testmeilen sammeln. Die Software, die in den Lucid ...

