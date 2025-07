NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag weitere moderate Gewinne erzielt. In der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,26 Prozent auf 44.371,68 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,20 Prozent auf 6.276,11 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,26 Prozent auf 22.968,34 Punkte.

Neue Konjunkturdaten gaben den Aktienkursen kaum Impulse. Hingegen wurden eine Reihe Geschäftszahlen sowie andere Unternehmensnachrichten am Markt überwiegend positiv aufgenommen./gl/he

